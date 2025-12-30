北車男客情緒失控按火災鈴咆哮 鐵警帶回偵辦

快訊

中央社／ 台北30日電

台北捷運台北車站今天有名男乘客突然按站內火災鈴，遭捷運站長制止仍不聽，一路奔跑再犯並咆哮，遭站長噴灑辣椒水，最後在中山地下街轉角處遭警方制止，依法偵辦。

警政署鐵路警察局台北所下午2時36分獲報，台北車站地下3樓三鐵共構處（R-13台鐵閘門口）發生男乘客失控事件，立即派員前往處理。

據調查了解，涉案陳男搭乘捷運板南線至台北車站時，隨即至站內按火災鈴，遭北捷運站長制止，陳男竟又跑到台鐵出站閘門內再度按火災鈴，還跑到站外拿著出軌告示，捷運站長見狀朝其噴辣椒水。

不料，陳男又跑到手扶梯處大聲咆哮，過程中又遭站長2次噴辣椒水，直到中山地下街轉角處遭警方制止，後續帶回所內安撫其情緒並依恐嚇公眾現行犯偵辦。

台北捷運 台北車站 辣椒水

