快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

雲林台19線2人被不明車撞死肇因離奇 1人肢體輾碎疑有兩車肇事

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣台19線元長段由北往南方向，今天清晨天未亮時發生一起重大肇事逃逸車禍，一輛機車和腳踏車被不明車輛猛烈撞及，兩騎士彈飛落地，血肉模糊性別無辨，經查死者係65歲男性和46歲女性，警方懷疑兩人可能在不同時間，被兩輛的不同的車輛撞及，正調閱監視器追查逃免的肇事車輛。

警方指出，今天清晨5時46分許，台19線雲林元長段靠近一家加油站附近的南向車道，有兩人疑被車撞倒，躺在路中央，警方趕到因兩人被撞得血肉模糊已明顯死亡，其中一人還可能被多輛車子輾壓。

警方封鎖現場進行調查，查出死者身份，騎腳踏車李姓男子（65歲，住元長鄉）、騎機車的李姓女子（46歲，住褒忠鄉），李女騎機車趕往北港的餐飲店工作，途中發生不幸，李男則為獨居老翁，至於清晨天未亮如何會騎車外出，警方將再查。

警方調閱監視器發現李男比李女早8分鐘騎抵事故現場，從現場遺留的碎片，初步認定可能被兩輛以上的不明車輛所撞，但到底是一輛或兩輛車子，警方仍在釐清中。

不過從腳踏車和機車受損不嚴重的情況，加上兩名死者不同時間出現在同一地點，初步研判，可能騎踏車的李男先被撞，人車彈飛分離約20公尺，倒在路中，後面來的騎機車李女發現事故，停車查看時，又被另一輛車子撞上，兩人才會在不同時間被撞倒在同一處。

由於李女所騎機車的車尾完好，只有車頭被撞損，車損不嚴重，懷疑不是被車輛直接追撞，肇事原因頗為離奇，李男的腳踏車也只扭曲，撞擊力可能不大，但如何肢體被撞得血肉模糊，肇事原因頗為離奇，警方正進一步比對並追查肇事車輛出面說明，以釐清肇事原因。

今天清晨台19線發生離奇肇事逃逸車禍，造成兩名機車和單車騎士死亡，腳踏車受損情況並不嚴重，警方全力追查肇事車。記者蔡維斌／翻攝
今天清晨台19線發生離奇肇事逃逸車禍，造成兩名機車和單車騎士死亡，腳踏車受損情況並不嚴重，警方全力追查肇事車。記者蔡維斌／翻攝
今天清晨台19線發生離奇肇事逃逸車禍，造成兩名機車和單車騎士死亡，警方全力追查肇事車。記者蔡維斌／翻攝
今天清晨台19線發生離奇肇事逃逸車禍，造成兩名機車和單車騎士死亡，警方全力追查肇事車。記者蔡維斌／翻攝
今天清晨台19線發生離奇肇事逃逸車禍，造成兩名機車和單車騎士死亡，機車受損情況並不嚴重，警方全力追查肇事車。記者蔡維斌／翻攝
今天清晨台19線發生離奇肇事逃逸車禍，造成兩名機車和單車騎士死亡，機車受損情況並不嚴重，警方全力追查肇事車。記者蔡維斌／翻攝

腳踏車 監視器

延伸閱讀

雲林台19線死亡肇逃車禍 機車、單車被撞毀2人慘死難辨性別

民進黨明天提名劉建國選雲林縣長 劉今電台受訪證實並剖析選戰

雲林最大跨年晚會預估2萬人 高規格維安演練制伏砍人暴徒

騎腳踏車會影響攝護腺或性功能健康嗎？專家破解常見疑慮

相關新聞

台南東區驚傳姐弟戀生變命案 女遭潑鹽酸、男倒臥血泊傷重不治

台南市東區驚傳姐弟戀生變男死女傷事件，57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午發生爭吵後，蔡朝孫女潑灑鹽酸...

影／台中、苗栗高山山難二人死 陸空救援飛行3趟載回遺體

台中市和苗栗高山最近陸續發生二件山難二人死亡，空勤總隊今天派黑鷹直升機載台中市消防局搜救人員上山，共飛行3趟，載回二具遺...

疑內輪差釀禍！高雄港聯結車右轉 輾斷機車騎士右腳掌

高雄港自貿區中遠東方貨櫃場出站口昨天下午發生車禍，聯結車右轉時擦撞葉姓婦人的機車，致葉婦倒地遭輾斷右腳掌，送醫住院治療。...

雲林台19線2人被不明車撞死肇因離奇 1人肢體輾碎疑有兩車肇事

雲林縣台19線元長段由北往南方向，今天清晨天未亮時發生一起重大肇事逃逸車禍，一輛機車和腳踏車被不明車輛猛烈撞及，兩騎士彈...

姊弟戀生變釀男死女傷...口角後被潑鹽酸她大喊「救命」 目前仍在治療

57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午2人疑似發生爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓一樓對孫女潑灑鹽酸，隨後...

新光三越「店王」氣爆釀最嚴重百貨公安 檢斥：罔顧消費者員工安全

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死35傷，台中地檢署今依過失致死等罪嫌起訴新光總公司等13人，當天有百貨員工、顧客遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。