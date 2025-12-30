雲林台19線2人被不明車撞死肇因離奇 1人肢體輾碎疑有兩車肇事

雲林縣台19線元長段由北往南方向，今天清晨天未亮時發生一起重大肇事逃逸車禍，一輛機車和腳踏車被不明車輛猛烈撞及，兩騎士彈飛落地，血肉模糊性別無辨，經查死者係65歲男性和46歲女性，警方懷疑兩人可能在不同時間，被兩輛的不同的車輛撞及，正調閱監視器追查逃免的肇事車輛。

警方指出，今天清晨5時46分許，台19線雲林元長段靠近一家加油站附近的南向車道，有兩人疑被車撞倒，躺在路中央，警方趕到因兩人被撞得血肉模糊已明顯死亡，其中一人還可能被多輛車子輾壓。

警方封鎖現場進行調查，查出死者身份，騎腳踏車李姓男子（65歲，住元長鄉）、騎機車的李姓女子（46歲，住褒忠鄉），李女騎機車趕往北港的餐飲店工作，途中發生不幸，李男則為獨居老翁，至於清晨天未亮如何會騎車外出，警方將再查。

警方調閱監視器發現李男比李女早8分鐘騎抵事故現場，從現場遺留的碎片，初步認定可能被兩輛以上的不明車輛所撞，但到底是一輛或兩輛車子，警方仍在釐清中。

不過從腳踏車和機車受損不嚴重的情況，加上兩名死者不同時間出現在同一地點，初步研判，可能騎踏車的李男先被撞，人車彈飛分離約20公尺，倒在路中，後面來的騎機車李女發現事故，停車查看時，又被另一輛車子撞上，兩人才會在不同時間被撞倒在同一處。