姊弟戀生變釀男死女傷...口角後被潑鹽酸她大喊「救命」 目前仍在治療

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午2人疑似發生爭吵，蔡竟在台南東區一處大樓一樓對孫女潑灑鹽酸，隨後進入屋內反鎖；孫女大喊「救命」，並指出蔡疑似有自傷行為，消防獲報到場破門，發現蔡已失去生命跡象，送醫不治，孫女則仍在治療中。

台南市消防局今天上午10時19分接獲報案，東區崇德19街一處大樓發生蔡姓男子對孫姓女子潑灑鹽酸，蔡隨即進入一樓屋內反鎖；消防10時27分趕到現場，10時40分先將頭、頸、背及肢體等多處受鹽酸灼傷的孫姓女子送醫，所幸意識清醒，但孫女指出蔡疑似有自傷行為。

分隊人員立即破門，進屋後發現蔡的軀幹有穿刺傷，倒臥血泊中，送醫前已失去生命跡象（OHCA）；消防於11時5分將他送醫急救，但因傷重，目前已宣告不治，後續交由轄區第一警分局處理，警方調查，兩人疑似發生男女間口角糾紛，蔡隨即潑灑鹽酸，孫女大喊「救命」。

警方指出，由於孫女仍在醫院接受治療，尚無法製作筆錄，目前先通知蔡的家屬到場，持續調查釐清確切案情及相關細節，並將報請檢察官相驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午2人疑似發生爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓一樓對孫女潑灑鹽酸，隨後進入屋內自傷，傷重不治。記者袁志豪／翻攝
