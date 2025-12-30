曹西平家中猝逝現屍斑 乾兒子現身殯儀館哀慟認屍

藝人曹西平昨天深夜被發現倒臥在房間地上，吳姓乾兒子發現後雖立即報警，但救護人員到場發現曹西平已出現屍斑、屍僵明顯死亡。檢警今天相驗，乾兒子與其女友一同到場，神色哀戚不發一語快步進入相驗室，曹西平確切死因仍待釐清。

曹西平前天（28日）晚間地震過後才在臉書粉絲團發文，「ㄧ切交給老天爺的安排」。吳姓乾兒子人在日本，後來29日凌晨2時許還有跟曹西平聯繫，但之後卻聯繫不上。昨天深夜10時許吳男自日本返回家，赫見曹西平倒臥在臥室電腦桌旁的地板上。救護人員到場確認曹西平已經明顯死亡。

據了解，曹西平時就有趴睡在電腦桌上的習慣，且患有高血壓，疑因心血管問題猝逝倒臥在電腦桌旁的地板上。