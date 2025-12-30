曹西平家中猝逝現屍斑 乾兒子現身殯儀館哀慟認屍
藝人曹西平昨天深夜被發現倒臥在房間地上，吳姓乾兒子發現後雖立即報警，但救護人員到場發現曹西平已出現屍斑、屍僵明顯死亡。檢警今天相驗，乾兒子與其女友一同到場，神色哀戚不發一語快步進入相驗室，曹西平確切死因仍待釐清。
曹西平前天（28日）晚間地震過後才在臉書粉絲團發文，「ㄧ切交給老天爺的安排」。吳姓乾兒子人在日本，後來29日凌晨2時許還有跟曹西平聯繫，但之後卻聯繫不上。昨天深夜10時許吳男自日本返回家，赫見曹西平倒臥在臥室電腦桌旁的地板上。救護人員到場確認曹西平已經明顯死亡。
據了解，曹西平時就有趴睡在電腦桌上的習慣，且患有高血壓，疑因心血管問題猝逝倒臥在電腦桌旁的地板上。
檢察官下午至新北市立殯儀館相驗曹西平遺體，吳姓乾兒子及其女友、經紀人也一同到場，面對媒體詢問神色哀戚不發一語，曹西平確切死因仍待檢察官相驗釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言