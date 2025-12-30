影／超驚險！屏科大校園黑狗突竄出害女大生摔傷 倒地時一旁是公車

國立屏東科技大學校園內車禍頻傳，昨上午10時許，機車騎士20歲王姓女大生騎車時，突然一隻黑狗竄入車道上，王姓女大生當場自摔，一旁就是公車，畫面相當驚險，警方獲報後趕抵現場，竄出黑狗已不見。

有目擊者將行車記錄器影片po網在社群threads，引發討論，機車女騎士一旁是公車，好在距離公車還有距離，發文寫道，「要是真的離公車太近....會不會就....」

屏科大學生會thread帳號也在底下留言，「會請校方嚴正處理該議題，前幾年就有過，今天又有案件，造成受傷深感抱歉，我們會跟校方對話。」

屏科大表示，校園沒有造冊編列校狗，根據教育部各級學校犬貓管理注意事項訂定「國立屏東科技大學校園犬貓管理要點」，校園內禁止飼養、餵食或棄養犬貓，人員在校內如發現遊蕩犬貓，可通報總務處或校安中心，並由校方聯繫縣政府動物保護或防疫機關協助絕育。

屏科大表示，如校園內具有攻擊性且事證明確遊蕩犬、貓，以人道方式驅離或聯繫縣政府動物保護機關協助處理，並依校園犬貓事件處理標準作業程序處理。

校方呼籲勿在校園內餵食流浪犬貓，師生如於校內發現流浪犬貓也可逕行通報學校相關單位。