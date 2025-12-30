聽新聞
0:00 / 0:00
影／超驚險！屏科大校園黑狗突竄出害女大生摔傷 倒地時一旁是公車
國立屏東科技大學校園內車禍頻傳，昨上午10時許，機車騎士20歲王姓女大生騎車時，突然一隻黑狗竄入車道上，王姓女大生當場自摔，一旁就是公車，畫面相當驚險，警方獲報後趕抵現場，竄出黑狗已不見。
有目擊者將行車記錄器影片po網在社群threads，引發討論，機車女騎士一旁是公車，好在距離公車還有距離，發文寫道，「要是真的離公車太近....會不會就....」
屏科大學生會thread帳號也在底下留言，「會請校方嚴正處理該議題，前幾年就有過，今天又有案件，造成受傷深感抱歉，我們會跟校方對話。」
屏科大表示，校園沒有造冊編列校狗，根據教育部各級學校犬貓管理注意事項訂定「國立屏東科技大學校園犬貓管理要點」，校園內禁止飼養、餵食或棄養犬貓，人員在校內如發現遊蕩犬貓，可通報總務處或校安中心，並由校方聯繫縣政府動物保護或防疫機關協助絕育。
屏科大表示，如校園內具有攻擊性且事證明確遊蕩犬、貓，以人道方式驅離或聯繫縣政府動物保護機關協助處理，並依校園犬貓事件處理標準作業程序處理。
校方呼籲勿在校園內餵食流浪犬貓，師生如於校內發現流浪犬貓也可逕行通報學校相關單位。
校方也提醒，在校園內騎乘機車或駕駛車輛，除遵守校園速限規定，也需注意行車死角視線，讓良好行車觀念在生活中成為自然。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言