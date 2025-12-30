快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

聽新聞
0:00 / 0:00

影／超驚險！屏科大校園黑狗突竄出害女大生摔傷 倒地時一旁是公車

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

國立屏東科技大學校園內車禍頻傳，昨上午10時許，機車騎士20歲王姓女大生騎車時，突然一隻黑狗竄入車道上，王姓女大生當場自摔，一旁就是公車，畫面相當驚險，警方獲報後趕抵現場，竄出黑狗已不見。

有目擊者將行車記錄器影片po網在社群threads，引發討論，機車女騎士一旁是公車，好在距離公車還有距離，發文寫道，「要是真的離公車太近....會不會就....」

屏科大學生會thread帳號也在底下留言，「會請校方嚴正處理該議題，前幾年就有過，今天又有案件，造成受傷深感抱歉，我們會跟校方對話。」

屏科大表示，校園沒有造冊編列校狗，根據教育部各級學校犬貓管理注意事項訂定「國立屏東科技大學校園犬貓管理要點」，校園內禁止飼養、餵食或棄養犬貓，人員在校內如發現遊蕩犬貓，可通報總務處或校安中心，並由校方聯繫縣政府動物保護或防疫機關協助絕育。

屏科大表示，如校園內具有攻擊性且事證明確遊蕩犬、貓，以人道方式驅離或聯繫縣政府動物保護機關協助處理，並依校園犬貓事件處理標準作業程序處理。

校方呼籲勿在校園內餵食流浪犬貓，師生如於校內發現流浪犬貓也可逕行通報學校相關單位。

校方也提醒，在校園內騎乘機車或駕駛車輛，除遵守校園速限規定，也需注意行車死角視線，讓良好行車觀念在生活中成為自然。

警方獲報到場後，突然竄出的黑狗已經不見蹤影。圖／警方提供
警方獲報到場後，突然竄出的黑狗已經不見蹤影。圖／警方提供
警方獲報到場後，突然竄出的黑狗已經不見蹤影。圖／警方提供
警方獲報到場後，突然竄出的黑狗已經不見蹤影。圖／警方提供
屏科大校園內一隻黑狗竄入車道，害女大生騎機車自摔。圖／Threads帳號bbegg0426
屏科大校園內一隻黑狗竄入車道，害女大生騎機車自摔。圖／Threads帳號bbegg0426

校園 公車 屏科大

延伸閱讀

推廣寵物CPR 新北動保處：救命的關鍵，來自有準備的飼主

遭女大生指控性侵 男模張越河反擊了！親揭真實內幕

遊蕩犬貓威脅野生動物 阿里山車站展覽看保育挑戰

影／分心打招呼...屏科大學生騎機車追撞學長 2人傷

相關新聞

台南東區驚傳姐弟戀生變命案 女遭潑鹽酸、男倒臥血泊傷重不治

台南市東區驚傳姐弟戀生變男死女傷事件，57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午發生爭吵後，蔡朝孫女潑灑鹽酸...

影／台中、苗栗高山山難二人死 陸空救援飛行3趟載回遺體

台中市和苗栗高山最近陸續發生二件山難二人死亡，空勤總隊今天派黑鷹直升機載台中市消防局搜救人員上山，共飛行3趟，載回二具遺...

雲林台19線2人被不明車撞死肇因離奇 1人肢體輾碎疑有兩車肇事

雲林縣台19線元長段由北往南方向，今天清晨天未亮時發生一起重大肇事逃逸車禍，一輛機車和腳踏車被不明車輛猛烈撞及，兩騎士彈...

姊弟戀生變釀男死女傷...口角後被潑鹽酸她大喊「救命」 目前仍在治療

57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午2人疑似發生爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓一樓對孫女潑灑鹽酸，隨後...

新光三越「店王」氣爆釀最嚴重百貨公安 檢斥：罔顧消費者員工安全

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死35傷，台中地檢署今依過失致死等罪嫌起訴新光總公司等13人，當天有百貨員工、顧客遭...

曹西平家中猝逝現屍斑 乾兒子現身殯儀館哀慟認屍

藝人曹西平昨天深夜被發現倒臥在房間地上，吳姓乾兒子發現後雖立即報警，但救護人員到場發現曹西平已出現屍斑、屍僵明顯死亡。檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。