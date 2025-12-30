快訊

影／台中、苗栗高山山難二人死 陸空救援飛行3趟載回遺體

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市和苗栗高山最近陸續發生二件山難二人死亡，空勤總隊今天派黑鷹直升機載台中市消防局搜救人員上山，共飛行3趟，載回二具遺體。

台中市消防局本月27日下午4時44分獲報，台中市和平區博可爾草原附近山域事故，現場一行5人登山團，其中1名登山客失溫、意識模糊無法動彈，另4人有體力不支情形，請求消防局協助。

消防局搜救人員先到武陵小隊，同步申請直升機吊掛救援作業，28日詢問報案人患者狀況，表示患者已無呼吸、心跳，且另外4人無法下撤至翠池山屋，經同行山友討論後決議於原地等待救援，救人員於28日下午3時抵達369山莊，且因天候狀況不佳、無藍天，故直升機無法執行吊掛救援作業。

29日早上7時30分第一梯次啟登，地面土雪濕滑鬆軟且有積雪，現場開始起霧，為維護小組安全先行下撤，下午5時43分小組成員皆已平安返抵登山口，晚上梨山分隊人員已歸隊待命。

30日早上6時30分東勢河濱公園集結第二梯次搜救小組，包括和平及谷關分隊各2名，共4名，空勤直升機今天早上7時41分從東勢河濱公園起飛，搜救小組抵達博克爾草原鞍部草原，9時4分接觸遺體，12時2分抵達東勢河濱公園，交由警察局；消防局第二大隊、東勢、和平及谷關分隊，返隊待命。

另外，雪山西稜匹匹達山日前發生40歲林姓山友疑似因失溫而死亡山難事件，同行4名山友因糧食用罄，只好留下同伴下撤，4名山友29日中午平安抵達小雪山資訊站。苗栗縣消防局表示，原本規劃以空勤直升機將林姓山友遺體吊掛下山，受天候影響；空勤直升機今天在東勢起飛，其中一趟載回這名山友遺體。

最近高山山難二死，空勤總隊和台中消防搜救人員今天將二具遺體載運下山。圖／台中市消防局提供
