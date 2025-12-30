聽新聞
台南東區驚傳姐弟戀生變命案 女遭潑鹽酸、男倒臥血泊傷重不治
台南市東區驚傳姐弟戀生變男死女傷事件，57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午發生爭吵後，蔡朝孫女潑灑鹽酸，隨後進入屋內反鎖持刀自傷；消防趕到後，破門將蔡救出，一起將身體被鹽酸潑傷的孫女送往成大醫院救治，但蔡因傷重，已宣告不治。
台南市消防局今天上午10時19分接獲報案，東區崇德19街一處大樓前發生男子對女子潑灑鹽酸後，進入一樓屋內反鎖，疑似有自傷行為；消防10時27分趕到現場，10時40分先將頭、頸、背及肢體等多處受鹽酸灼傷的孫姓女子送醫，所幸意識清醒。
由於屋內蔡姓男子疑似有持刀自傷行為，分隊人員立即破門，進屋後發現蔡的軀幹有穿刺傷，倒臥血泊中，送醫前已失去生命跡象（OHCA）；消防於11時5分將他送醫急救，但因傷重，目前已宣告不治，後續交由轄區第一警分局處理。
警方目前正調查釐清案發原因，並通知蔡的家屬到場製作筆錄，將報請檢察官相驗。
