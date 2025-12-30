聽新聞
追撞釀悲劇！花蓮台9線車禍 「苦茶油牧師」溫光亮驟逝
台9線花蓮玉里路段昨天下午發生一起死亡車禍，有「苦茶油牧師」之稱的63歲牧師溫光亮，駕駛小貨車載弟弟外出時，遭後方貨車追撞，車輛失控撞上路樹，溫牧師頭部重創，送醫急救後仍宣告不治，詳細肇事原因尚由警方釐清。
警方初步調查，事故發生於昨天下午1點多，地點在台9線南向273公里處。當時溫光亮駕駛小貨車，與弟弟同車行駛在外側車道，後方則由吳姓男子駕駛貨車。警方指出，吳男疑似加速欲超車時，不慎追撞前方溫牧師車輛，導致小貨車失控偏移，隨後猛烈撞擊路旁樹木。
警消獲報趕抵現場時，溫姓牧師已無呼吸心跳，並有顱內出血、左腳骨折及多處擦挫傷，緊急送往醫院搶救，仍因傷勢過重不治。同行的弟弟則額頭擦傷、左大腿腫痛，送醫治療後無生命危險；吳姓駕駛僅臉部輕微擦傷。
吳男向警方供稱，準備超車時，前車突然偏移才發生碰撞，但警方對其說法仍存疑，將進一步調閱行車紀錄器與相關跡證，釐清真正肇事原因與責任歸屬。
溫光亮生前長年服務玉里崙山部落，年輕時為水電技師，30歲投入牧會工作，2000年起在崙山部落教會服務。因見部落人口外流、經濟凋敝，他自2005年起帶領族人復育荒廢油茶園，鑽研榨油技術，成功打造「崙山黃金苦茶油」，成為部落重要產業與象徵。
