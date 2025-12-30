快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

聽新聞
0:00 / 0:00

追撞釀悲劇！花蓮台9線車禍 「苦茶油牧師」溫光亮驟逝

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台9線花蓮玉里路段昨天下午發生一起死亡車禍，有「苦茶油牧師」之稱的63歲牧師溫光亮，駕駛小貨車載弟弟外出時，遭後方貨車追撞，車輛失控撞上路樹，溫牧師頭部重創，送醫急救後仍宣告不治，詳細肇事原因尚由警方釐清。

警方初步調查，事故發生於昨天下午1點多，地點在台9線南向273公里處。當時溫光亮駕駛小貨車，與弟弟同車行駛在外側車道，後方則由吳姓男子駕駛貨車。警方指出，吳男疑似加速欲超車時，不慎追撞前方溫牧師車輛，導致小貨車失控偏移，隨後猛烈撞擊路旁樹木。

警消獲報趕抵現場時，溫姓牧師已無呼吸心跳，並有顱內出血、左腳骨折及多處擦挫傷，緊急送往醫院搶救，仍因傷勢過重不治。同行的弟弟則額頭擦傷、左大腿腫痛，送醫治療後無生命危險；吳姓駕駛僅臉部輕微擦傷。

吳男向警方供稱，準備超車時，前車突然偏移才發生碰撞，但警方對其說法仍存疑，將進一步調閱行車紀錄器與相關跡證，釐清真正肇事原因與責任歸屬。

溫光亮生前長年服務玉里崙山部落，年輕時為水電技師，30歲投入牧會工作，2000年起在崙山部落教會服務。因見部落人口外流、經濟凋敝，他自2005年起帶領族人復育荒廢油茶園，鑽研榨油技術，成功打造「崙山黃金苦茶油」，成為部落重要產業與象徵。

台9線花蓮玉里路段昨天下午發生死亡車禍，有「苦茶油牧師」之稱的63歲牧師溫光亮，駕駛小貨車載弟弟外出時，遭後方貨車追撞，車輛失控撞上路樹，溫牧師頭部重創，送醫急救宣告不治。圖／民眾提供
台9線花蓮玉里路段昨天下午發生死亡車禍，有「苦茶油牧師」之稱的63歲牧師溫光亮，駕駛小貨車載弟弟外出時，遭後方貨車追撞，車輛失控撞上路樹，溫牧師頭部重創，送醫急救宣告不治。圖／民眾提供
台9線花蓮玉里路段昨天下午發生死亡車禍，有「苦茶油牧師」之稱的63歲牧師溫光亮，駕駛小貨車載弟弟外出時，遭後方貨車追撞，車輛失控撞上路樹，溫牧師頭部重創，送醫急救宣告不治。圖／民眾提供
台9線花蓮玉里路段昨天下午發生死亡車禍，有「苦茶油牧師」之稱的63歲牧師溫光亮，駕駛小貨車載弟弟外出時，遭後方貨車追撞，車輛失控撞上路樹，溫牧師頭部重創，送醫急救宣告不治。圖／民眾提供
台9線花蓮玉里路段昨天下午發生死亡車禍，有「苦茶油牧師」之稱的63歲牧師溫光亮，駕駛小貨車載弟弟外出時，遭後方貨車追撞，車輛失控撞上路樹，溫牧師頭部重創，送醫急救宣告不治。圖／民眾提供
台9線花蓮玉里路段昨天下午發生死亡車禍，有「苦茶油牧師」之稱的63歲牧師溫光亮，駕駛小貨車載弟弟外出時，遭後方貨車追撞，車輛失控撞上路樹，溫牧師頭部重創，送醫急救宣告不治。圖／民眾提供
台9線花蓮玉里路段昨天下午發生死亡車禍，有「苦茶油牧師」之稱的63歲牧師溫光亮，駕駛小貨車載弟弟外出時，遭後方貨車追撞，車輛失控撞上路樹，溫牧師頭部重創，送醫急救宣告不治。圖／民眾提供
台9線花蓮玉里路段昨天下午發生死亡車禍，有「苦茶油牧師」之稱的63歲牧師溫光亮，駕駛小貨車載弟弟外出時，遭後方貨車追撞，車輛失控撞上路樹，溫牧師頭部重創，送醫急救宣告不治。圖／民眾提供
台9線花蓮玉里路段昨天下午發生死亡車禍，有「苦茶油牧師」之稱的63歲牧師溫光亮，駕駛小貨車載弟弟外出時，遭後方貨車追撞，車輛失控撞上路樹，溫牧師頭部重創，送醫急救宣告不治。圖／民眾提供
台9線花蓮玉里路段昨天下午發生死亡車禍，有「苦茶油牧師」之稱的63歲牧師溫光亮，駕駛小貨車載弟弟外出時，遭後方貨車追撞，車輛失控撞上路樹，溫牧師頭部重創，送醫急救宣告不治。圖／民眾提供

失控 苦茶油 成功

延伸閱讀

昔恩怨不斷！曹西平驟逝包偉銘悲痛喊：當快樂天使

花蓮跨年演唱會加強安檢 禁攜大型行李入場

台中大肚區4車追撞乘客一度受困 3人受傷送醫

國3小客車撞拖吊車又被半聯結車追撞 男子夾車內傷重不治

相關新聞

乾兒子返家驚見曹西平倒地死亡 警連繫二哥及其他家屬處理後事都遭拒

資深藝人曹西平驚傳猝逝。吳男昨晚10時許返回新北市三重區河邊北街住處，發現乾爹曹西平倒臥在地立即報警。救護人員趕抵發現曹...

追撞釀悲劇！花蓮台9線車禍 「苦茶油牧師」溫光亮驟逝

台9線花蓮玉里路段昨天下午發生一起死亡車禍，有「苦茶油牧師」之稱的63歲牧師溫光亮，駕駛小貨車載弟弟外出時，遭後方貨車追...

影／直升機掛吊遺體 雪霸匹匹達山林姓山友下山回家了

雪霸國家公園匹匹達山營區12月26日發生林姓山友疑失溫死亡，山上今天天氣轉好，直升機成功吊掛到台中市東勢河濱公園，全案交...

總公司「營運需求」凌駕工安？新光三越氣爆挖斷瓦斯管關鍵畫面曝光

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死38傷，台中地檢署今依過失致死等罪嫌起訴新光總公司等13人。新光負責承辦中港店12...

雲林台19線死亡肇逃車禍 機車、單車被撞毀2人慘死難辨性別

雲林縣台19線元長段由北往南方向，今天清晨5時46分發生一起重大肇事逃逸車禍，一輛機車和腳踏車被不明車輛猛烈撞及，致兩車...

桃園八德透天厝惡火濃煙竄天 釀1死1傷悲劇

桃園市八德區城仔街昨天下午傳火警，釀一死一傷悲劇，檢警預計今天下午相驗遺體，而整起事故原因正由消防局火調科調查中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。