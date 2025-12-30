聽新聞
雲林台19線死亡肇逃車禍 機車、單車被撞毀2人慘死難辨性別
雲林縣台19線元長段由北往南方向，今天清晨5時46分發生一起重大肇事逃逸車禍，一輛機車和腳踏車被不明車輛猛烈撞及，致兩車騎士彈飛數公尺外落地，消防人員趕到現場兩人已明死亡，甚至被撞得血肉模糊，無法辨認性別，警方已藍帳棚覆蓋封鎖現場並調閱監視器釐清，但仍沒有具體結果，仍在進一步追查中。
警方獲報，今天清晨5時46分許，位在台19線雲林元長段靠近一家加油站附近，有兩人疑被車撞傷躺在路中央，警方趕往查看，現場有一輛被撞損的機車和被撞毀的腳踏車，兩人身份不明但已明顯死亡。
警方封鎖現場進行調查，從現場遺留的碎片，初步認定可能是被不明車輛所撞，但到底是一輛或兩輛車子所撞，警方調閱監視器釐清中，據現場人員指出，兩名騎士被撞得血肉模糊，頭臉可能被輾壓過，甚無法分辨男女，慘不忍睹。
警方查出其中一人住褒忠鄉但家屬不在雲林，已通知返鄉指認，另一人則身份不詳，兩人誰騎機車，誰騎腳踏車仍無法確認，警方仍進一步比對追查肇事車輛。
