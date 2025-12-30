快訊

總公司「營運需求」凌駕工安？新光三越氣爆挖斷瓦斯管關鍵畫面曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死38傷，台中地檢署今依過失致死等罪嫌起訴新光總公司等13人。新光負責承辦中港店12樓美食街裝修的主管、承辦人坦言，為達成總公司「營運需求」沒申請裝修許可就命廠商施工，多人甚至不清楚有無瓦斯總開關、關閉與否，層層疏失才釀嚴重工安。

中檢起訴指出，中港店施作改裝工程未申請室內裝修許可，沒提報施工中消防防護計畫就進場，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施，加上施工前又沒確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，才導致瓦斯主幹管遭扯落破損後外洩，經達爆炸濃度後遇熱源引發氣爆。

檢方訊時，中港店長許宜敬知悉工程未申請室內裝修許可，也沒提報施工中消防防護計畫，但供稱是「有時間差」才被耽擱，施工前也沒確認12樓瓦斯供應狀態，中港店也沒特別對瓦斯工程防範，且他自己也是營業出身，認為由營業部人員巡視工地，是「很平常的事。」以往做法也如此。

新光總店的滑姓副理則說，施工現場明確畫歸由中港店負責，總公司理論上不需派員到場指揮監督，且總公司為了達成「營運需求」而在未申請室內裝修許可下，就命廠商進場施工。

總店吳姓課員說，他是第一次承辦美食街改裝案，不知工地由誰指揮監督，他曾提醒注意瓦斯管線安全，卻不清楚現場誰掌控。中港店謝姓組長兼防火管理人認為，欣中天然氣公司依程序拆瓦斯表，且憑「自身感覺」認為欣中本於專業，應要關閉12樓瓦斯總開關。

中港店電機組李姓班長稱，他不清楚12樓瓦斯是否有總開關，且欣中10日拆瓦斯表後，「應該」要處理好所有瓦斯安全問題，也不知拆除瓦斯感知器後，現場如何確保瓦斯外洩問題。

陳姓裝修業者說，13日一早10點多到12樓確認瓦斯，發現北側天花板仍有10處開關未關閉，逐一關閉後沒有請中港店聯繫欣中，或請求調閱原設置瓦斯管線圖說，以確認現場已無瓦斯持續供應。他也直言，中港店沒告知工程存在「爆炸」危險，他也沒轉知下包商。

李姓工人表示，當天開怪手時，有被交代不要拆天花板、不要動到管線，但他看不到天花板上方管線，拆除隔間牆不慎挖斷水管，氣爆前眼角餘光看見紅色火光、熱流自左側噴過來，左臉被燒傷。

受傷的姜姓樓館指出，氣爆當天11點30分，林姓女樓館曾傳訊稱「UQ反應G跟試衣間附近有比較濃的瓦斯味，己通知電機過去看」，自己因剛入職1個月，就在林及另名陳姓樓館陪同下前往查看，未料氣爆造成林女、陳男2名樓館死亡。

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死，當時外牆遭炸開。圖／中檢提供
新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死，當時外牆遭炸開。圖／中檢提供
新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死，當時外牆遭炸開。圖／中檢提供
新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死，當時外牆遭炸開。圖／中檢提供
新光中港店12樓美食街裝修工程，現場瓦斯遭挖斷，氣體外洩引燃釀災。圖／中檢提供
新光中港店12樓美食街裝修工程，現場瓦斯遭挖斷，氣體外洩引燃釀災。圖／中檢提供
新光三越台中中港店2月13日氣爆，外牆遭炸開掉落砸傷路人釀死傷。圖／中檢提供
新光三越台中中港店2月13日氣爆，外牆遭炸開掉落砸傷路人釀死傷。圖／中檢提供
新光中港店12樓美食街裝修工程，現場瓦斯遭挖斷，氣體外洩引燃釀災。圖／中檢提供
新光中港店12樓美食街裝修工程，現場瓦斯遭挖斷，氣體外洩引燃釀災。圖／中檢提供

氣爆 天花板 爆炸

