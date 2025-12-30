快訊

桃園八德透天厝惡火濃煙竄天 釀1死1傷悲劇

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市八德區城仔街昨天下午傳火警，釀一死一傷悲劇，檢警預計今天下午相驗遺體，而整起事故原因正由消防局火調科調查中。

據了解，昨天傍晚近6時，位於八德區城仔街一棟3樓透天厝不明原因竄出濃煙，消防局出動17車、53人趕往，從屋內救出75歲的鄭姓男子，但他已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，其52歲女兒則因濃煙嗆傷仍在觀察。

事發當時正值通勤下班尖峰，不少民眾見消防車呼嘯而過皆感意外，附近數百公尺遠的大樓住戶拍下濃煙上傳網路社群，也引發大批網友議論，紛紛留言「希望平安」等語。

火災約莫在消防人員趕抵後半小時被撲滅，大火燒毀一樓客廳及廚房家具雜物，燃燒面積約25公尺，目前檢警已安排死者相驗，事發原因則由消防火調科追查中。

桃園市八德區城仔街昨天傍晚發生火警，釀1死1傷悲劇。記者陳俊智／翻攝
