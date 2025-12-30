聽新聞
0:00 / 0:00
桃園八德透天厝惡火濃煙竄天 釀1死1傷悲劇
桃園市八德區城仔街昨天下午傳火警，釀一死一傷悲劇，檢警預計今天下午相驗遺體，而整起事故原因正由消防局火調科調查中。
據了解，昨天傍晚近6時，位於八德區城仔街一棟3樓透天厝不明原因竄出濃煙，消防局出動17車、53人趕往，從屋內救出75歲的鄭姓男子，但他已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，其52歲女兒則因濃煙嗆傷仍在觀察。
事發當時正值通勤下班尖峰，不少民眾見消防車呼嘯而過皆感意外，附近數百公尺遠的大樓住戶拍下濃煙上傳網路社群，也引發大批網友議論，紛紛留言「希望平安」等語。
火災約莫在消防人員趕抵後半小時被撲滅，大火燒毀一樓客廳及廚房家具雜物，燃燒面積約25公尺，目前檢警已安排死者相驗，事發原因則由消防火調科追查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言