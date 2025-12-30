快訊

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

大型車視野死角、內輪差成隱形殺手！龜山警深入企業加強用路觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

S 88424726 0 scaled
警方針對通勤族及大型車駕駛進行交通安全宣導。圖：警方提供

桃園市龜山警分局昨（29）日上午前往四維精密有限公司及嘉里大榮物流公司，針對通勤族及大型車駕駛進行交通安全宣導，強化企業員工及大型車職業駕駛的交通安全意識，共同守護上下班用路安全。

S 88424723 0 scaled
警方透過實際案例說明與情境講解方式，提醒同仁留意常見交通事故態樣，建立正確用路觀念。圖：警方提供

此次宣導內容結合企業員工通勤特性與大型車行駛風險，重點涵蓋「大型車內輪差、視野死角、路權觀念、防衛駕駛及機車安全騎乘技巧」等主題，透過實際案例說明與情境講解方式，提醒同仁留意常見交通事故態樣，建立正確用路觀念；嘉里大榮物流公司相當重視此次宣導，特別指派總公司風險管理室總監吳文貴全程參與，也叮嚀同仁務必遵守交通規則。

龜山分局表示，通勤尖峰時段車流量大，加上大型車轉彎及進出廠區頻繁，稍有不慎即可能發生事故，期盼透過走入企業的宣導方式，讓交通安全知識融入日常生活與工作環境中，降低事故發生風險。

龜山分局長張鶴瓊則呼籲，「行車多一分注意，安全多一分保障」，無論是通勤族或大型車駕駛，皆應遵守交通規則、彼此尊重，共同營造安全、友善的交通環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大型車視野死角、內輪差成隱形殺手！龜山警深入企業加強用路觀念

延伸閱讀：

  1. 桃園、美國長堤市深化雙方情誼 蘇俊賓盼拓展教育合作
  2. 草莓園變教室！八德廣興國小用「水簾科技」培養學子永續思維

交通事故 風險 通勤族

延伸閱讀

高雄男盜採美濃土石拒繳300萬 5筆祖產地遭法拍

防重大車禍！平鎮警強力取締大型車違規 比去年多逾8成

平鎮警慎防大型車事故！強力取締165件違規 展現守護用路安全決心

熱心企業力挺第一線工作 贈安全帽、防割手套守護龜山警

相關新聞

乾兒子返家驚見曹西平倒地死亡 警連繫二哥及其他家屬處理後事都遭拒

資深藝人曹西平驚傳猝逝。吳男昨晚10時許返回新北市三重區河邊北街住處，發現乾爹曹西平倒臥在地立即報警。救護人員趕抵發現曹...

新光三越氣爆案釀5死38傷偵結 台中都發局：遺憾，請記取教訓

新光三越台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中地檢署今偵結，依過失致死、職安法等起訴台中店長許宜敬、總公司滑姓副...

剛出中寮隧道就起火 國道3號凌晨發生聯結車火燒車意外

國道3號中寮隧道路段今天凌晨發生火燒車事故，一輛載運合成膠液的聯結車，行經北上378.2公里、即剛出中寮隧道口處時，車輛...

偽簽羅一鈞署名、謊稱喬台大醫院病床 看護詐5萬2千元起訴

女看護黃冠禎謊稱曾任中央疫情指揮中心秘書、疾管署副秘書，可關說台大醫院安排病房，向盧男收取5萬2千元和蛋糕，又涉偽簽時任...

新北環狀線板橋站往新埔民生站區間傳異常警訊 150人被請下車

新北環狀線今天上午8時57分，板橋站往新埔民生站區間，一列車出現警訊，新北捷運公司指出，行控中心立即依標準作業程序啟動應...

大型車視野死角、內輪差成隱形殺手！龜山警深入企業加強用路觀念

桃園市龜山警分局昨（29）日上午前往四維精密有限公司及嘉里大榮物流公司，針對通勤族及大型車駕駛進行交通安全宣導，強化企業員工及大型車職業駕駛的交通安全意識，共同守護上下班用路安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。