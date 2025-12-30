剛出中寮隧道就起火 國道3號凌晨發生聯結車火燒車意外
國道3號中寮隧道路段今天凌晨發生火燒車事故，一輛載運合成膠液的聯結車，行經北上378.2公里、即剛出中寮隧道口處時，車輛右後輪因不明原因突然竄出火苗，整輛車隨即陷入火海。警消獲報後火速馳援，所幸司機及時跳車逃生，未造成人員傷亡。
國道警第五公路警察大隊指出，駕駛聯結車的李姓男子，於今天凌晨0時25分許，駕駛裝載合成膠液的半聯結車一路北上，不料車輛才剛駛出中寮隧道北向出口銜接橋樑路段，李男便從後視鏡發現右後方輪胎處冒出濃煙與火光。
李男見狀反應迅速，隨即將車輛緩緩靠邊，停靠於外側路肩，並在火勢蔓延前迅速脫困撤離，並撥打110報案求助。
高雄市消防局接獲通報，出動多名消防員與水箱車前往現場灌救，由於車上載有合成膠液，警消不敢大意，拉起水線全力壓制火勢，最終於凌晨1時3分成功將火撲滅。
警消初步現場勘查發現，起火點位於右後輪胎區域，至於是因為機械故障、煞車鎖死，或是爆胎所致，仍須待進一步判定。
國道警方呼籲，長途行駛前應落實檢查車輛胎紋、胎壓及五油三水，尤其聯結車等重型車輛更應注意煞車系統維護，若行駛中發現異常震動或異味，應盡快停靠路肩或鄰近服務區，以確保自身及其他用路人安全。
