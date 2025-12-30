快訊

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越氣爆釀5死38傷 檢：美食街裝修未申請許可 安全機制全失靈

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死38傷，台中地檢署經10個月偵查，發現12樓美食街裝修前根本沒申請室內裝修許可，拆除前未關瓦斯總開關才外洩氣爆，直言「安全審查機制全面失靈」，管理疏失層層堆疊才釀我國百貨史上最嚴重公全事故，依過失致死起訴新光三越總店在內一共13人。

台中地檢署表示，新光三越中港店12樓2月13日氣爆，當天即由主任檢察官鄭葆琳、檢察官李承諺指揮警方進入現場鑑識、蒐證，前後傳訊被告、證人共89人次，並調取行政簽稿、會議紀錄、工程契約、施工圖樣、瓦斯管線及開關配置資料，同步函詢消防、都發、勞檢、金屬工研等機關。

經查，新光中港店施作改裝工程時，未依法申請室內裝修許可，也沒提報施工中消防防護計畫就進場，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施，加上施工前又沒確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，才導致瓦斯主幹管遭扯落破損後外洩，經達爆炸濃度後遇熱源引發氣爆。

檢方表示，新光中港店長許宜敬2024年11月11日簽辦「新光三越台中中港店2025春季改裝案」，規畫對11、12樓改裝，裝修、拆除各由陳姓、吳姓業者承包，今年2月9日閉館後進場施工。

檢方說，許男未能掌握12樓天然氣總開關、管線狀況，新光三越總公司店舖開發部滑姓副理、吳姓課員施工前應督導他人確保施工場域無瓦斯危害，後來欣中天然氣人員依新光中港店申請，10日拆除12樓部分美食櫃位瓦斯表並封塞管線（瓦斯表前之表外管仍充滿瓦斯。）

新光中港店店舖管理部的莊姓經理、呂姓電機組組長、李姓電機組班長，及謝姓組長兼防火管理人，未確認瓦斯已完全組店，且在瓦斯漏氣檢知器拆除後，施工場域就沒有瓦斯監測設備。

2月13日早上10點48分，李姓工人開怪手拆除過程不慎扯落「雪嶽山」櫃位上天花板內的瓦斯主幹管暨分歧管，加上瓦斯總開關沒關持續外洩、蓄積在天花板上，黃姓水電工人11點33分在「想想咖哩」櫃位前使用電動電纜剪剪除電線，火花引燃導致氣爆。

檢方偵結依過失致死、職業安全衛生法等，起訴許、滑等6名新光三越人員，以及負責裝修的陳姓業者等5人，還有新光三越總公司1名法人，一共起訴13人。

中檢也說，新光三越總公司是全國性大型企業，中港店更為國內規模最大、客流最密集的百貨據點，本案自始就未依法申請許可、提報消防防護計畫，其規避應有的監督責任，導致安全審查機制全面失靈。

中檢直言，相關人施工前、中未盡查核、監督與防護，管理疏失層層堆疊，終釀我國百貨史上最嚴重的公全事故，嚴重動搖社會對大型企業公全管理信賴。雖新光三越總公司已和部分被害人家屬、傷者和解，但其等過失情節重大，事後仍多有推諉卸責，建請法院量處適當之刑。

台中新光三越2月13日氣爆釀5死38傷。圖／報系資料照
台中新光三越2月13日氣爆釀5死38傷。圖／報系資料照
台中新光三越2月13日氣爆時，內部商場嚴重毀損。圖／台中市消防局提供
台中新光三越2月13日氣爆時，內部商場嚴重毀損。圖／台中市消防局提供

氣爆 百貨 機組

延伸閱讀

台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

想洗澡也出事…新北泰山男開瓦斯桶突氣爆 遭燙傷急送醫

揚言「張文他兄弟」…恐嚇下個目標台中新光三越 警鎖定IP來自柬埔寨

新光三越春節禮品集結258款「7成初登場」 4大韓系、3大日系伴手禮首登台

相關新聞

乾兒子返家驚見曹西平倒地死亡 警連繫二哥及其他家屬處理後事都遭拒

資深藝人曹西平驚傳猝逝。吳男昨晚10時許返回新北市三重區河邊北街住處，發現乾爹曹西平倒臥在地立即報警。救護人員趕抵發現曹...

新光三越氣爆案釀5死38傷偵結 台中都發局：遺憾，請記取教訓

新光三越台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中地檢署今偵結，依過失致死、職安法等起訴台中店長許宜敬、總公司滑姓副...

剛出中寮隧道就起火 國道3號凌晨發生聯結車火燒車意外

國道3號中寮隧道路段今天凌晨發生火燒車事故，一輛載運合成膠液的聯結車，行經北上378.2公里、即剛出中寮隧道口處時，車輛...

偽簽羅一鈞署名、謊稱喬台大醫院病床 看護詐5萬2千元起訴

女看護黃冠禎謊稱曾任中央疫情指揮中心秘書、疾管署副秘書，可關說台大醫院安排病房，向盧男收取5萬2千元和蛋糕，又涉偽簽時任...

新北環狀線板橋站往新埔民生站區間傳異常警訊 150人被請下車

新北環狀線今天上午8時57分，板橋站往新埔民生站區間，一列車出現警訊，新北捷運公司指出，行控中心立即依標準作業程序啟動應...

大型車視野死角、內輪差成隱形殺手！龜山警深入企業加強用路觀念

桃園市龜山警分局昨（29）日上午前往四維精密有限公司及嘉里大榮物流公司，針對通勤族及大型車駕駛進行交通安全宣導，強化企業員工及大型車職業駕駛的交通安全意識，共同守護上下班用路安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。