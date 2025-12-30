新光三越氣爆釀5死38傷 檢：美食街裝修未申請許可 安全機制全失靈

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死38傷，台中地檢署經10個月偵查，發現12樓美食街裝修前根本沒申請室內裝修許可，拆除前未關瓦斯總開關才外洩氣爆，直言「安全審查機制全面失靈」，管理疏失層層堆疊才釀我國百貨史上最嚴重公全事故，依過失致死起訴新光三越總店在內一共13人。

台中地檢署表示，新光三越中港店12樓2月13日氣爆，當天即由主任檢察官鄭葆琳、檢察官李承諺指揮警方進入現場鑑識、蒐證，前後傳訊被告、證人共89人次，並調取行政簽稿、會議紀錄、工程契約、施工圖樣、瓦斯管線及開關配置資料，同步函詢消防、都發、勞檢、金屬工研等機關。

經查，新光中港店施作改裝工程時，未依法申請室內裝修許可，也沒提報施工中消防防護計畫就進場，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施，加上施工前又沒確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，才導致瓦斯主幹管遭扯落破損後外洩，經達爆炸濃度後遇熱源引發氣爆。

檢方表示，新光中港店長許宜敬2024年11月11日簽辦「新光三越台中中港店2025春季改裝案」，規畫對11、12樓改裝，裝修、拆除各由陳姓、吳姓業者承包，今年2月9日閉館後進場施工。

檢方說，許男未能掌握12樓天然氣總開關、管線狀況，新光三越總公司店舖開發部滑姓副理、吳姓課員施工前應督導他人確保施工場域無瓦斯危害，後來欣中天然氣人員依新光中港店申請，10日拆除12樓部分美食櫃位瓦斯表並封塞管線（瓦斯表前之表外管仍充滿瓦斯。）

新光中港店店舖管理部的莊姓經理、呂姓電機組組長、李姓電機組班長，及謝姓組長兼防火管理人，未確認瓦斯已完全組店，且在瓦斯漏氣檢知器拆除後，施工場域就沒有瓦斯監測設備。

2月13日早上10點48分，李姓工人開怪手拆除過程不慎扯落「雪嶽山」櫃位上天花板內的瓦斯主幹管暨分歧管，加上瓦斯總開關沒關持續外洩、蓄積在天花板上，黃姓水電工人11點33分在「想想咖哩」櫃位前使用電動電纜剪剪除電線，火花引燃導致氣爆。

檢方偵結依過失致死、職業安全衛生法等，起訴許、滑等6名新光三越人員，以及負責裝修的陳姓業者等5人，還有新光三越總公司1名法人，一共起訴13人。

中檢也說，新光三越總公司是全國性大型企業，中港店更為國內規模最大、客流最密集的百貨據點，本案自始就未依法申請許可、提報消防防護計畫，其規避應有的監督責任，導致安全審查機制全面失靈。