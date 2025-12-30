快訊

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

偽簽羅一鈞署名、謊稱喬台大醫院病床 看護詐5萬2千元起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

女看護黃冠禎謊稱曾任中央疫情指揮中心秘書、疾管署副秘書，可關說台大醫院安排病房，向盧男收取5萬2千元和蛋糕，又涉偽簽時任疾管署副署長羅一鈞簽名，羅對此澄清沒有副秘書職務，且「簽名沒有那麼醜」。台北地檢署今偵結，依詐欺、偽造文書罪嫌起訴黃女。

起訴指出，40歲黃女得知盧男父親疑似因癌症需住院檢查，涉2024年8月27日起用line向盧男謊稱，熟識衛生福利部、疾管署、台大醫院高層，且曾任中央疫情指揮中心秘書、疾管署副秘書，可幫盧男父親安排病房，要求相關費用打點，盧男3天後匯款5萬元給黃，同年9月29日又交付2千元和蛋糕給黃，盧男事後發現異狀得知受騙。

黃女為了取信盧男，涉在8月18日在台大醫院全民健保病人自願付費同意書上的連帶保證人欄位，偽造羅一鈞簽名，並公布在IG上，營造他和羅關係密切假象。

羅一鈞也經媒體報導後報案，並澄清疾管署沒有黃冠禎、根本沒有副秘書職務，且他的簽名沒有那麼醜，他從不幫人喬病床，在台大當住院醫師、總醫師時，就很討厭來喬床的特權人士，現在還是這樣。

疾管署長羅一鈞。圖／本報資料照片
疾管署長羅一鈞。圖／本報資料照片

台大醫院 疾管署 羅一鈞

延伸閱讀

公費肺炎鏈球菌疫苗明年1月15日起「只打一劑」 一階245萬人受惠、可省4500元

罕見流感疫情年底仍未升溫 羅一鈞推估明年農曆春節高峰相對緩和

HIV公費治療擬放寬外籍人士 永久居留及兒少優先

北車隨機殺人案1傷者愛滋帶原 羅一鈞曝19年前柏林雷同案件結局

相關新聞

乾兒子返家驚見曹西平倒地死亡 警連繫二哥及其他家屬處理後事都遭拒

資深藝人曹西平驚傳猝逝。吳男昨晚10時許返回新北市三重區河邊北街住處，發現乾爹曹西平倒臥在地立即報警。救護人員趕抵發現曹...

新光三越氣爆案釀5死38傷偵結 台中都發局：遺憾，請記取教訓

新光三越台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中地檢署今偵結，依過失致死、職安法等起訴台中店長許宜敬、總公司滑姓副...

剛出中寮隧道就起火 國道3號凌晨發生聯結車火燒車意外

國道3號中寮隧道路段今天凌晨發生火燒車事故，一輛載運合成膠液的聯結車，行經北上378.2公里、即剛出中寮隧道口處時，車輛...

偽簽羅一鈞署名、謊稱喬台大醫院病床 看護詐5萬2千元起訴

女看護黃冠禎謊稱曾任中央疫情指揮中心秘書、疾管署副秘書，可關說台大醫院安排病房，向盧男收取5萬2千元和蛋糕，又涉偽簽時任...

新北環狀線板橋站往新埔民生站區間傳異常警訊 150人被請下車

新北環狀線今天上午8時57分，板橋站往新埔民生站區間，一列車出現警訊，新北捷運公司指出，行控中心立即依標準作業程序啟動應...

大型車視野死角、內輪差成隱形殺手！龜山警深入企業加強用路觀念

桃園市龜山警分局昨（29）日上午前往四維精密有限公司及嘉里大榮物流公司，針對通勤族及大型車駕駛進行交通安全宣導，強化企業員工及大型車職業駕駛的交通安全意識，共同守護上下班用路安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。