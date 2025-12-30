偽簽羅一鈞署名、謊稱喬台大醫院病床 看護詐5萬2千元起訴
女看護黃冠禎謊稱曾任中央疫情指揮中心秘書、疾管署副秘書，可關說台大醫院安排病房，向盧男收取5萬2千元和蛋糕，又涉偽簽時任疾管署副署長羅一鈞簽名，羅對此澄清沒有副秘書職務，且「簽名沒有那麼醜」。台北地檢署今偵結，依詐欺、偽造文書罪嫌起訴黃女。
起訴指出，40歲黃女得知盧男父親疑似因癌症需住院檢查，涉2024年8月27日起用line向盧男謊稱，熟識衛生福利部、疾管署、台大醫院高層，且曾任中央疫情指揮中心秘書、疾管署副秘書，可幫盧男父親安排病房，要求相關費用打點，盧男3天後匯款5萬元給黃，同年9月29日又交付2千元和蛋糕給黃，盧男事後發現異狀得知受騙。
黃女為了取信盧男，涉在8月18日在台大醫院全民健保病人自願付費同意書上的連帶保證人欄位，偽造羅一鈞簽名，並公布在IG上，營造他和羅關係密切假象。
羅一鈞也經媒體報導後報案，並澄清疾管署沒有黃冠禎、根本沒有副秘書職務，且他的簽名沒有那麼醜，他從不幫人喬病床，在台大當住院醫師、總醫師時，就很討厭來喬床的特權人士，現在還是這樣。
