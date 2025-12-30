乾兒子返家驚見曹西平倒地死亡 警連繫二哥及其他家屬處理後事都遭拒

資深藝人曹西平驚傳猝逝。吳男昨晚10時許返回新北市三重區河邊北街住處，發現乾爹曹西平倒臥在地立即報警。救護人員趕抵發現曹西平已出現屍斑、屍僵明顯死亡，警方初判無外力介入，目前曹西平遺體已運往殯儀館等待相驗釐清確切死因。

據了解，曹西平平時與34歲吳姓乾兒子同住在新北市三重區河邊北街，吳男昨天（29日）凌晨2時許還有跟曹西平聯繫，但之後就聯繫不上。昨天深夜吳男自日本返台，10時30分開門進入屋內後，驚見曹西平倒臥在臥室地板，焦急地立刻報警。但救護人員到場時發現曹西平已出現屍斑、屍僵明顯死亡。