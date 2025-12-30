時值2025年歲末年終，桃園市平鎮區長蕭巧如對區公所幾位員工，一年來在工作崗位花心思在工作內容創新「感觸很深」，她送上個人的小紅包及親手寫下的感謝和鼓勵，未料讓收到的基層員工意外驚喜和感動，有人在Threads留言「這個區長不可思議」，「希望可以一直合作下去」，溫馨的貼文令許多網友感動稱讚！

平鎮區長蕭巧如（左）提供同仁尾牙摸彩獎金，也個人發給小紅包感謝多付出的同仁。圖：蕭巧如提供

自稱「基層最小咖」的平鎮區公所員工貼文，以「個人年終獎金」表達區長發給小紅包的驚喜，這位員工指出，區長親自手寫給我的「個人年終獎金」，約莫等同一個局長寫給科員的手寫信，「我就說這個區長不可思議吧」，希望可以一直合作下去，「好主管難得」。

平鎮區公所基層員工對區長發給「個人年終金」驚喜。圖：取自員工Threads

對於基層同仁在社群平台貼文引起的迴響，蕭巧如今(29)日受訪時表示頗感驚訝，「自己感受平常比較願意付出、願意動頭腦的幾位員工，以個人一點小紅包表達感謝和鼓勵」，蕭巧如到平鎮區公所服務至今一年半，她說，去年在各課室年終尾牙聚餐時，提供一點獎金給大家摸彩，只有十分之一同仁抽得到。

蕭巧如表示，該區公所部門經費有限，與去年一樣，今年年終課室尾牙，她利用特支費提供幾個小獎金摸彩，大約十分之一的人抽得到，此外經過這一年來，她對同仁有蠻深的感觸，有些人真的很願意付出、很願意花頭腦，在工作內容上比較花心思去創新，讓工作變得活潑，不是制式化去做，今年才想針對幾個人特別給予鼓勵，她沒辦法給太多獎勵，只是個人發給一點小紅包，在紅包袋寫一些對這幾位同仁的感謝、鼓勵的話。

蕭巧如表示，區公所同仁最主要是靠基本功在服務，同仁不可能全部心思都在創新上面，如果可以多運用一些現在流行的AI技術，也許在工作崗位上換一個角度思考，反而可讓自己的例行性工作變得更輕鬆，她也是鼓勵同仁朝這方面去做思考和作為，讓區公所服務效率更好。

本文章來自《桃園電子報》。原文：歲末最暖驚喜！平鎮區長蕭巧如手寫紅包致謝 基層發文讚不可思議