博可爾草原山難一死 空勤直升機今載搜救人員需二趟搬遺體

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中和平區高山博可爾草原山難已造成一死，空勤直升機昨天救回同隊失溫4人，今天再載搜救人員上山，搜救人員將在雪地中搬運遺體到鞍部後，預計下午再申請一趟直升機飛行，載運遺體下山。

台中市消防局第二大隊表示，今天是第二階段搜救計畫，早上已派出4名搜救人員在東勢河濱公園搭空勤直升機上山 ，將遺體從雪地中搬至鞍部起降點後，希望下午能再申請一趟直升機載運遺體，連搜救人員一起下撤。

5人登山隊攀登台中和平區高山在博可爾草原附近因大雪受困，其中一名44歲男子疑失溫死亡，另4人在大雪中陪伴亡者也體力不支；空勤總隊昨天派黑鷹直升機救回4人，被載到童綜合醫院診治後昨天都已出院。

台中市消防局本月27日下午4時44分獲報，和平區博可爾草原附近山域事故案，現場人員回報，表示一行5人均體力不支，其中1名男性約40多歲失溫，後來OHCA無呼吸心跳 。

台中市消防局梨山分隊表示，近期因大陸冷氣團影響、氣溫變化大，登山民眾一定要做好防寒準備，登山前也要再三留意天氣預報，近日於雪山博可爾草原發生一起疑似失溫而失去呼吸心跳的山難，請民眾務必在登山時隨時注意自身身體狀況；消防分隊強調，山一直都在，登山需要充足準備，才能平安完成。

雪霸國家公園管理處也表示，今天高山雪況回報，桃山主峰的雪已經融化，目前不需要冰爪。前往品田山仍需要冰爪。雪山圈谷積雪甚深，也需要雪地三寶。

雪管處提醒，山永遠在。爬山需要毅力和體力，但因為裝備不足和身體不適，決定下撤或取消行程的勇氣更令人佩服。

空勤總隊直升機今天飛抵東勢河濱公園，載搜救人員上山搬運遺體，需再一趟飛行才肶載回。圖／民眾黃清亮提供
空勤總隊直升機今天飛抵東勢河濱公園，載搜救人員上山搬運遺體，需再一趟飛行才肶載回。圖／民眾黃清亮提供
空勤總隊直升機今天飛抵東勢河濱公園，載搜救人員上山搬運遺體，需再一趟飛行才肶載回。圖／民眾黃清亮提供
空勤總隊直升機今天飛抵東勢河濱公園，載搜救人員上山搬運遺體，需再一趟飛行才肶載回。圖／民眾黃清亮提供

