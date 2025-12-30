影／男「徹夜喝到清晨」北車旁沿途亂砸 醉倒公寓地下室狼狽送辦

林姓男子日前酒醉在台北車站旁破壞多處商家物品，醉倒在公寓地下室，員警介入他才驚醒，對於前晚喝了多少酒、為何破壞他人物品等全都沒有印象，但警方比對確認林男犯案，詢後仍依毀損罪嫌將其函送台北地檢署偵辦。

警方調查，林男11月26日與友人相約北車附近餐敘飲酒，一路喝到凌晨6時許，他獨自從北車往南步行到城中市場附近，沿途一路砸毀、丟棄攤商物品，又在一處民宅後門持洗衣板砸門、亂丟垃圾桶等物。

轄區中正一分局博愛路派出所一早接連獲報，立即派員追查，員警在一處公寓地下室找到泥醉的林男，他仍嚴重宿醉，面對員警詢問「為什麼在這裡？」、「是不是破壞別人東西？」，林男皆稱沒有印象，但經調閱監視器畫面比對，警方確認林男涉案，詢後仍依法函辦。

據悉，47歲林男家住基隆市，先前曾涉毒品、槍砲、竊盜、侵占等多起刑案，此次又酒醉破壞他人物品，最後泥醉公寓地下室雜物堆中，狼狽脫困。

警方呼籲，民眾飲酒應節制、結伴同行，斟酌酒量保持清醒，勿做出危險行為，造成自身與他人生命、財產危害，警方將持續打擊及預防各類犯罪，維護治安平穩，確保民眾人身與財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康