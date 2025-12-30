快訊

麻衣父親胰臟癌逝！2個月前強撐病體 赴台北會前親家王文洋

「4G釘子戶」就是不升5G！NCC曝結果「不是資費方案貴」而是這關鍵

曾放話「曹家人別想碰他的錢」 曹西平立遺囑把遺產都留給他

影／男「徹夜喝到清晨」北車旁沿途亂砸 醉倒公寓地下室狼狽送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子日前酒醉在台北車站旁破壞多處商家物品，醉倒在公寓地下室，員警介入他才驚醒，對於前晚喝了多少酒、為何破壞他人物品等全都沒有印象，但警方比對確認林男犯案，詢後仍依毀損罪嫌將其函送台北地檢署偵辦。

警方調查，林男11月26日與友人相約北車附近餐敘飲酒，一路喝到凌晨6時許，他獨自從北車往南步行到城中市場附近，沿途一路砸毀、丟棄攤商物品，又在一處民宅後門持洗衣板砸門、亂丟垃圾桶等物。

轄區中正一分局博愛路派出所一早接連獲報，立即派員追查，員警在一處公寓地下室找到泥醉的林男，他仍嚴重宿醉，面對員警詢問「為什麼在這裡？」、「是不是破壞別人東西？」，林男皆稱沒有印象，但經調閱監視器畫面比對，警方確認林男涉案，詢後仍依法函辦。

據悉，47歲林男家住基隆市，先前曾涉毒品、槍砲、竊盜、侵占等多起刑案，此次又酒醉破壞他人物品，最後泥醉公寓地下室雜物堆中，狼狽脫困。

警方呼籲，民眾飲酒應節制、結伴同行，斟酌酒量保持清醒，勿做出危險行為，造成自身與他人生命、財產危害，警方將持續打擊及預防各類犯罪，維護治安平穩，確保民眾人身與財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

公寓 財產 監視器

延伸閱讀

「列車不准開」高雄女捷運上咆哮非第一次 警帶盾牌將她請下車

別半夜排隊！北市跨年下午1點開放進場 兩入口警方金屬探測儀抽查

趙正平被爆錄影酒醉失控 竟拿摺疊椅砸主持人

史上最丟臉偶像！前NCT文泰一輪暴酒醉女「判刑定讞」

相關新聞

博可爾草原山難一死 空勤直升機今載搜救人員需二趟搬遺體

台中和平區高山博可爾草原山難已造成一死，空勤直升機昨天救回同隊失溫4人，今天再載搜救人員上山，搜救人員將在雪地中搬運遺體...

歲末最暖驚喜！平鎮區長蕭巧如手寫紅包致謝 基層發文讚不可思議

自稱「基層最小咖」的平鎮區公所員工貼文，以「個人年終獎金」表達區長發給小紅包的驚喜，這位員工指出，區長親自手寫給我的「個人年終獎金」，約莫等同一個局長寫給科員的手寫信，「我就說這個區長不可思議吧」，希望可以一直合作下去，「好主管難得」。

影／男「徹夜喝到清晨」北車旁沿途亂砸 醉倒公寓地下室狼狽送辦

林姓男子日前酒醉在台北車站旁破壞多處商家物品，醉倒在公寓地下室，員警介入他才驚醒，對於前晚喝了多少酒、為何破壞他人物品等...

國1北向中壢服務區涵洞前樹脂灑車道「目前封閉」 緊急應變小組處理中

今天清晨5時16分，國道1號北向進入中壢服務區涵洞前，樹脂灑落在車道上，目前封閉服務區聯絡道。高速公路局表示，已於今天清...

深坑山道猴突竄出慘被撞死 紅牌重機騎士摔車骨折

50歲呂男今天下午1時許騎乘HONDA紅牌重機，行經新北市深坑區文山路三段時，路旁樹叢間突然竄出1隻猴子，呂男閃避不及撞...

「列車不准開」高雄女捷運上咆哮非第一次 警帶盾牌將她請下車

高市一名40餘歲女子今天下午2時36分在捷運上情緒不穩，對空氣咆哮，指「要按鈴報警，列車不准開」，由於正值北車隨機攻擊事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。