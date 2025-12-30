雙和醫院職場性騷 女醫師被迫離職

雙和醫院已離職的女性醫師昨公開控訴院內多起性騷事件，院方受理後態度延遲，且偏袒加害人。記者曾原信／攝影

醫狼再現，雙和醫院影像醫學部兩位前女性醫師揭發前部主任對多位女性同仁言語與肢體性騷擾，被害者忍痛離職，提出申訴，但院方處理拖延且輕懲，台北市醫師職業工會昨控訴院方處置失當。雙和醫院回應，本案三位申訴人所提性騷擾申訴案均已成立，涉案醫師遭撤換主管職。

「如今出面說明，需要很大的勇氣。」一名雙和醫院影像醫學部前女醫師說，這三、四年以來，該院發生多起女性醫護人員受到不正常對待，性騷擾、懷孕歧視、權利濫用等成為常態，例如，影像醫學部前部主任與排班醫師強迫懷孕醫師值夜班，甚至威脅孕婦暴露游離輻射風險，但受害者提出異議後，反遭言語羞辱，計算「欠多少人情債」等職場霸凌。

此外，該主管長期對女性下屬「鹹豬手」，該女醫師指出，該名主管多次與女性員工相處時，以討論事情之名，做出明顯超過正常工作界線的身體接觸，如在密閉辦公室裡強行觸摸女性同仁的手，或長時間用手磨蹭對方的手，還說「妳的手比我的還溫暖」等噁心話語。另有受害醫師在眾人面前遭前主管以輕佻語氣，評論其身材，甚至動手觸摸頸部。

台北市職業醫師工會理事長陳亮甫表示，至少三名雙和醫院女性醫師申訴，院方也進行懲處，卻僅「各記小過一次」。此主管行徑惡劣，理應比照過往院內類似案例，於全院公告，但院方對懲處結果隱而不宣，未主動將懲處結果告知被害者。

雙和醫院表示，今年六月十八日獲悉某同仁疑似遇單位主管肢體騷擾，隨即啟動初步調查與關懷機制，依法通報新北市勞工局，六月廿五日召開性別平等委員會，成立專案調查小組。期間另有兩名已離職女性同仁於七月廿八日及八月八日提出陳情，經評估後依規定併案處理。

該院於八月廿五日經性別平等委員會決議，本案三位申訴人所提性騷擾申訴案均已成立。廿八日正式通知三位申訴人及被申訴人調查結果，同日召開人力資源規畫暨評議委員會，決議即刻卸除被申訴人的主管職務，並依情節決定懲處結果，隔日正式全院公告主管撤換，並無隱瞞一事。

針對此案，勞動部表示，已主動聯繫新北市政府勞工局，要求盡速查明，如該醫院未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，最高可處新台幣三十萬元。再者，本案陳情人遭受同職場主管性騷擾事件，醫院若未採取立即有效糾正及補救措施，最高可處新台幣一百萬元，並公布事業單位名稱、負責人姓名。