苗栗三灣前鄉長 疑棄保潛逃

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉貪，二審開庭前搭機前往香港，疑潛逃。本報資料照片
苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉貪，二審開庭前搭機前往香港，疑潛逃。本報資料照片

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉上百件弊案、收賄一二八九萬元，一審認温涉犯貪汙等罪一三四次犯行，分判十月至十年六月不等徒刑，一罪一罰累加刑期達四九九年二月；温審理時獲一百萬元交保，未限制出境，台中高分院日前二審開庭，温未出庭，法官調入出境紀錄，才知温已在十月搭機出境香港。

台中高分院本月廿四日首次開温志強涉貪案準備庭，温志強未出庭，其具保人胞兄出庭說，温十月離開限制住居地後即行方不明，在國外也沒有住居地，不知温人在何處「聯絡不上」。他不認同弟弟收賄行為，尊重法院審理，但強調「弟弟不是萬惡之人，只是收了不該收的錢」，請求法院輕判。

温志強公設辯護律師答辯，温出境時，法院未裁定限制出境、出海處分，後續即與温失聯，温否認有檢方指控洩密、圍標及違背職務收賄，但承認有收錢。

法院指出，此案今年八月間由苗栗地院審結，台中高分院十一月收案，當時苗栗地檢署上訴理由補充狀說明，希望二審檢察官審酌，向法院聲請對温施以科技設備監控，以利後續審判、執行程序，但法官透過出入境資料發現，温已在十月底搭機飛往香港，是否沒入保金、發布通緝，待合議庭檢視卷證資料裁定。

檢方指控，温志強二○一八年連任三灣鄉長，同年至二○二一年間與鄉民代表呂金城，涉及鄉內多起工程、人事弊案，包括辦公廳舍重建工程、光電系統土地標租、工程圍標、委託設計監造、ＬＥＤ節能式路燈換裝工程、清潔員人事收賄、洗錢等，收賄工程案一二九案、人事案二案、洗錢案一案，不法收賄金額一二八九萬元。

温志強偵查時遭羈押，苗栗地院審理時裁定百萬元交保，八月認定温涉犯貪汙治罪條例中違背、不違背職務收受賄賂罪，共一三四次犯行，分別判刑十月至十年六月不等徒刑，褫奪公權四年；因温另涉他案遭判刑仍在審理，未來有合併定應執行刑可能，未定應執行刑。

貪汙 苗栗縣

