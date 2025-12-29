快訊

就任2個月…日相高市早苗正式搬入首相公邸！免再搭公務車往返

深坑山道猴突竄出慘被撞死 紅牌重機騎士摔車骨折

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

50歲呂男今天下午1時許騎乘HONDA紅牌重機，行經新北市深坑區文山路三段時，路旁樹叢間突然竄出1隻猴子，呂男閃避不及撞上連人帶車倒地，救護人員發現呂男左肩胛骨骨折所幸無生命危險，猴子則當場死亡。猴子遺體已由新北市動保處帶回處理。

新店警分局今天下午1時許接獲報案，深坑區文山路三段有民眾騎乘機車撞到猴子摔車。警方及救護人員趕抵，經查呂男騎乘紅牌大型重機沿文山路三段往石碇方向行駛時，路旁樹叢間突然竄出一隻猴子，呂男閃避不及撞上人車倒地，造成左肩胛骨骨折，左腿及右手擦傷，隨即由救護車送醫所幸無大礙。

但被撞上的猴子則當場死亡倒臥在車道上，警方立即通知新北市動保處，由動保處人員將猴子遺體帶回處理。

這隻猴子從路邊樹叢竄出，被重機撞上慘死。記者黃子騰／翻攝
這隻猴子從路邊樹叢竄出，被重機撞上慘死。記者黃子騰／翻攝
呂男騎乘這輛紅牌大型重機，撞上突然竄出來的猴子摔車。記者黃子騰／翻攝
呂男騎乘這輛紅牌大型重機，撞上突然竄出來的猴子摔車。記者黃子騰／翻攝

