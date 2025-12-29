聽新聞
0:00 / 0:00
深坑山道猴突竄出慘被撞死 紅牌重機騎士摔車骨折
50歲呂男今天下午1時許騎乘HONDA紅牌重機，行經新北市深坑區文山路三段時，路旁樹叢間突然竄出1隻猴子，呂男閃避不及撞上連人帶車倒地，救護人員發現呂男左肩胛骨骨折所幸無生命危險，猴子則當場死亡。猴子遺體已由新北市動保處帶回處理。
新店警分局今天下午1時許接獲報案，深坑區文山路三段有民眾騎乘機車撞到猴子摔車。警方及救護人員趕抵，經查呂男騎乘紅牌大型重機沿文山路三段往石碇方向行駛時，路旁樹叢間突然竄出一隻猴子，呂男閃避不及撞上人車倒地，造成左肩胛骨骨折，左腿及右手擦傷，隨即由救護車送醫所幸無大礙。
但被撞上的猴子則當場死亡倒臥在車道上，警方立即通知新北市動保處，由動保處人員將猴子遺體帶回處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言