「列車不准開」高雄女捷運上咆哮非第一次 警帶盾牌將她請下車

高市一名40餘歲女子今天下午2時36分在捷運上情緒不穩，對空氣咆哮，指「要按鈴報警，列車不准開」，由於正值北車隨機攻擊事件，捷運警方加強防備，獲報後帶盾牌到場，見女子是滋事常客，隨即將她請下車，以維乘客搭車安全。

網路社群Threads有網友貼文附上在高捷列車上拍下的影片，只見影片中，一名戴棒球帽身穿外套及長褲的女子帶著行李箱坐在椅子上，對著前方的旅客指指點點，口中喃喃自語。

後女子情緒不穩，咆哮「按鈴叫警察來，列車不准給我開」；由於正值北車隨機攻擊事件後的敏感時機，捷運警察加強巡視防備，警方接獲捷運公司通報，R12後驛站有民眾於列車上使用對講機請求協助，巡邏警組帶著盾牌前往處理。

警方和列車長到處處理，發現該名鬧事的女子情緒不穩在捷運滋事已非第一次，唯恐影響整列列車200餘名乘客搭車安全，於是先將她請下車，以維護其他旅客乘車秩序與安全。