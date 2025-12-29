聽新聞
台中大肚砂石車、混凝土車連環撞 2轎車變「夾心餅」3人送醫
台中市大肚區沙田路一段與428巷路口，今天發生一輛砂石車、一輛預拌混凝土車與二輛轎車連環撞，由於撞擊力道大，現場2輛轎車嚴重受損，還有人受困轎車內，預拌混凝土車則停在對向車道，讓路人看傻眼，經消防員到場，共3名傷者送醫，詳細肇事原因由警方調查釐清中。
3名傷患送醫情況，31歲轎車駕駛意識清楚、左膝擦傷，由烏日91送往烏日林新醫院；57歲轎車車乘客意識清楚、頭部撕裂傷、胸痛，由大肚91送往向上光田醫院；20歲轎車男駕駛意識清楚、無明顯外傷、右膝疼痛，由烏日91送往烏日林新醫院。
台中市消防局表示，今天下午4時49分獲報，大肚區沙田路一段426號前發生車禍救護案件，現場多輛車輛追撞，派遣大肚、烏日、春社分隊出動3輛救護車、2輛消防車、消防人員10人，由大肚分隊小隊長何松柏帶隊前往搶救。
消防員到場發現，現場1輛轎車前座男乘客，因轎車車門變形無法開啟，受困車內，經消防隊員引導從駕駛座車門脫困，總計這起事故共4輛車，分別是砂石車、預拌混凝土車及兩輛轎車碰撞，共3名傷者送醫，後續交由員警處理。
FB留言