消防署澄清：T-CERT培訓均由消防機關辦理 無委託民間團體辦理及收費

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

有特定人士近日在臉書等社群張貼辦理臺灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）輕型搜救訓練課程，並收取訓練費用新臺幣1,700元。對此，消防署特別澄清，目前T-CERT培訓均由消防署及各直轄市、縣(市)消防機關來辦理，並未委託任何民間團體或單位，請勿上當受騙。

消防署強調，T-CERT培訓計畫是依據行政院核定之「建置臺灣民間自主緊急應變隊中程計畫（113-118年）」推動辦理，由消防署指定參訓隊伍及規劃課程，由各縣市政府消防局辦理培訓，內容涵蓋基礎防災知識、緊急應變技能及輕型搜救訓練等，確保參訓者獲得完整的訓練，並未開放民眾報名參加，或委託、授權民間機構辦理及向學員收取費用或繳交認證費等情形。

消防署同時也嚴正澄清，凡民間團體或個人直接使用T-CERT字樣、LOGO或臂章者，均未經內政部認證，民眾不得擅自將T-CERT相關標章標示於服裝、裝備或對外宣傳品上，以免誤導社會大眾。

消防署呼籲民眾，如果發現有人(或單位)假借內政部消防署名義辦理T-CERT培訓並收取費用，請立即向派出所或各警察機關報案，或撥打165反詐騙諮詢專線獲得正確的資訊與協助，以維護自身的權益及荷包，消防署也會持續加強宣導，提升T-CERT訓練的透明性，共同提升全民防救災能力。

消防署特別澄清，目前T-CERT培訓均由消防署及各直轄市、縣(市)消防機關來辦理，並未委託任何民間團體或單位，請勿上當受騙。圖／消防署提供
消防署特別澄清，目前T-CERT培訓均由消防署及各直轄市、縣(市)消防機關來辦理，並未委託任何民間團體或單位，請勿上當受騙。圖／消防署提供

