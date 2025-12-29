消防署澄清：T-CERT培訓均由消防機關辦理 無委託民間團體辦理及收費

有特定人士近日在臉書等社群張貼辦理臺灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）輕型搜救訓練課程，並收取訓練費用新臺幣1,700元。對此，消防署特別澄清，目前T-CERT培訓均由消防署及各直轄市、縣(市)消防機關來辦理，並未委託任何民間團體或單位，請勿上當受騙。

消防署強調，T-CERT培訓計畫是依據行政院核定之「建置臺灣民間自主緊急應變隊中程計畫（113-118年）」推動辦理，由消防署指定參訓隊伍及規劃課程，由各縣市政府消防局辦理培訓，內容涵蓋基礎防災知識、緊急應變技能及輕型搜救訓練等，確保參訓者獲得完整的訓練，並未開放民眾報名參加，或委託、授權民間機構辦理及向學員收取費用或繳交認證費等情形。

消防署同時也嚴正澄清，凡民間團體或個人直接使用T-CERT字樣、LOGO或臂章者，均未經內政部認證，民眾不得擅自將T-CERT相關標章標示於服裝、裝備或對外宣傳品上，以免誤導社會大眾。