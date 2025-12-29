不滿座位被坐走…莽男麵店揮斧頭傷人 被逮竟稱：防野狗

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

54歲薛男今天中午12時許至新北市中和區1間麵店用餐，與38歲陳男因座位問題發生口角，薛男涉返回機車停車處取出未開封的斧頭，回店內持斧頭攻擊陳男，造成陳男肩膀、手臂瘀青及手指關節擦傷。警到場將薛男逮捕，詢後依傷害罪嫌送辦。

中和警今天中午12時許接獲報案，中和區圓通路1間麵店發生傷害糾紛。警員趕抵現場經查，涉案薛男至該麵店消費時於門口劃菜單並填好桌次，此時38歲陳男進入店內消費坐在薛男選好的位子，薛男見狀與陳男溝通時，雙方互不相讓發生口角。

薛男怒返回停放機車處取出1把未開封的斧頭，進入店內持斧頭攻擊陳男，陳男阻擋時肩膀及手臂瘀青，手指關節處也擦傷，店家見狀報警。警員立即依傷害現行犯將薛男逮捕，並查扣作案的斧頭1把。

薛男供稱因住家附近有許多野狗，因此將斧頭放在機車車廂內做為防身之用，警詢後依傷害罪嫌將薛男移送法辦。

警方到場將持斧傷人的薛男逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方到場將持斧傷人的薛男逮捕。記者黃子騰／翻攝
陳男手臂遭斧頭攻擊導致瘀傷。記者黃子騰／翻攝
陳男手臂遭斧頭攻擊導致瘀傷。記者黃子騰／翻攝
警方查扣薛男犯案用的斧頭。記者黃子騰／翻攝
警方查扣薛男犯案用的斧頭。記者黃子騰／翻攝

中和 傷害罪

