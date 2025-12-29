聽新聞
影／累了嗎？台中七旬婦開車騎上台灣大道分隔島 路中打手機求助
台中市七旬楊姓婦人在今天下午1時許，開車行經台灣大道二段、五權路口時，因不明原因，開車撞上中央分隔島，車輛動彈不得，楊婦趕緊下車打手機求助，警方調查，楊婦沒有酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍。
第一警分局在今天下午1時48分接獲報案，西區台灣大道二段近五權路口發生一起轎車自撞分隔島事故。
七旬楊姓婦人駕駛自小客車沿台灣大道二段外側車道右轉五權路時，未留意快慢車道分隔島，前車頭碰撞分隔島，無人受傷，警方酒測，楊婦無酒精濃度。
警方依規定蒐證，調閱路口監視器還原事故經過，詳細肇因待鑑定單位研判，初判是未注意車前狀況釀禍。
第一分局呼籲，駕駛人應專注路況，遵守交通規則，避免分心導致意外。警方將持續加強交通執法，維護轄區道路安全。
