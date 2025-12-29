國3小客車撞拖吊車又被半聯結車追撞 男子夾車內傷重不治
國道3號彰化和美路段今中午發生嚴重車禍，一輛小客車與大貨車碰撞，40歲邱姓男子送醫急救後，仍因傷重宣告不治，家屬悲痛不已。據了解，邱男當天休假，事故發生時被夾在車體中，救援人員全力搶救仍回天乏術。
這起事故發生於中午12點多，南向192.5公里處，一輛小客車疑似未注意前方車況，先追撞內側車道拖吊車，再失控橫停中線車道，隨即遭營半聯結車追撞。消防單位接獲通報後，出動彰化及台中兩地消防隊救援，將邱男救出送醫。
彰化基督教醫院指出，邱姓男子左下頷穿刺傷、右側頭顱破裂及全身多處骨折與挫傷，送醫時已無自主呼吸（OHCA），經搶救30分鐘仍未恢復。下午2點在家屬同意下停止急救，宣告不治。
警方指出，事故造成南向內側、中線及外側車道封閉，僅開放加速車道與外側路肩通行，車流回堵約2公里。肇事原因仍待進一步調查釐清。
經了解，40歲邱男是軍人，為海巡署空勤隊上士，邱男的妹妹也是現役軍人，家屬接獲消息後趕到醫院，面對突如其來的意外，悲痛萬分。
