獨／高雄妙齡女市區搖下車窗喊「救命，我被綁架」 真相曝光令人傻眼

高市一輛灰色Toyota轎車今天上午9點多行經中山二路與五福二路口時，車上一名20餘歲的年輕女子打開車窗高喊「救命我被綁架」，後車窗疑被身旁的人搖起關上，路人見狀記下車號報警；警方以車追人，查出該名女子是某酒店小姐，下班喝醉所為。

本報讀者爆料，今天上午9點多撞見一輛Toyota灰色轎車行駛在中山二路接近五福二路口時，車上一名年約20多歲的女子，搖下車窗連續高喊2次「救命，我被綁架」，後車窗被人拉了起來，車子快速從中山路往小港方向駛離。

目擊讀者同時向警方報案，勤指中心指派新興警分局警方追查，警方以車追人，發現是一輛白牌車，查出當時車上所搭載的年輕女子是某酒店小姐。

當時該名酒店小姐和經紀人下班搭車，因小姐喝醉酒拉下車窗喊救命，警方事後查證酒小姐並無遭綁架情事，只是虛驚一場。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康