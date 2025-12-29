雪霸匹匹達山營區山難1人失溫死亡 苗消接觸待直升機吊掛
雪霸國家公園點匹匹達山營區12月26日發生林姓山友疑失溫死亡，搜救人員今天中午接觸到遺體，待天氣許可，由直升機吊掛下山，另4名隊友，已先行安全下撤到小雪山資訊站。
苗栗縣消防局接獲台中市政府消防局、雪霸國家公園管理處通報，林姓山友（40歲）12月26日下午3點半失溫失去生命跡象，同行另5人其中1人先行下山，消防局申請直升機12月27日吊掛，但因山區大雨直升機無法吊掛，苗消、雪管處、保七五大隊10人上山救援。
搜救人員於今天上午10點50分在西勢山林道9公里，接觸到下撤4名隊友，上午11點36分載送至小雪山資訊站，全員都平安，另批人員上午11點43分接觸到林姓山友遺體，中午12點27分運至空曠處，但因山上天候不佳，直升機目前仍無法飛達掛吊。
