中壢男半夜朝派出所空地丟汽油彈 警火速逮人建請羈押
太歲頭上動土！桃園市中壢區一名褚姓男子今凌晨於普仁派出所旁丟擲汽油彈，警方獲報後立即調閱監視器，火速前往其租屋處逮人，男子承認犯行，警詢後依公共危險罪嫌依法偵辦，並建請檢察官羈押，預防再犯。
中壢警分局普仁派出所今凌晨1時20分許獲報，在普仁派出所周遭有火警發生，立刻前往查看。
經了解，34歲褚男疑似患有精神疾病，持裝有汽油的玻璃米酒瓶點燃後，往派出所旁空地投擲，但火勢微小即滅，警方獲報後立即調閱監視器，並於循線於2小時內於租屋處內將褚嫌帶回調查，初步調查褚嫌對失序坦承不諱，警詢後依公共危險罪嫌依法偵辦，並建請檢察官羈押，預防再犯。
中壢警分局長林鼎泰強調，任何涉及縱火、危害公共安全之行為，警方均將嚴正以對、迅速查辦，絕不寬貸；另呼籲民眾如發現可疑危險行為，應即時通報警方，共同維護社會治安與公共安全。
