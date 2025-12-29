桃園男子凌晨派出所旁縱火 中壢警2小時內逮人

桃園市警局中壢分局普仁派出所旁空地今天凌晨1時20分許遭縱火，由於鄰近派出所，警方循線在2小時內逮捕34歲褚男，男子疑似患有精神方面疾病，辯稱因情緒不佳才有脫序行為。

中壢分局表示，警方初步調查，34歲褚男疑似患有精神疾病，持裝有汽油之玻璃米酒瓶點燃後，往派出所旁空地投擲，但因火勢微小隨即撲滅，警方也在獲報後立即調閱監視器，並循線於2小時內於租屋處內將褚男帶回調查。

警方調查，褚男坦承不諱，員警在調查後，依公共危險罪嫌依法偵辦，並建請檢察官羈押，預防再犯。

中壢警分局長林鼎泰強調，任何涉及縱火、危害公共安全行為，警方都將嚴正以對、迅速查辦，絕不寬貸；另外也呼籲民眾，如發現可疑危險行為，應即時通報警方，共同維護社會治安與公共安全。