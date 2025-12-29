男涉槍砲案遭收押突身亡 嘉檢不起訴

快訊

中央社／ 嘉義市29日電

羅姓男子涉槍砲案11月間遭嘉檢聲押獲准，卻在拘留所身體不適送醫不治，醫初判氰化物中毒，經解剖初步排除氰化物引起，解剖報告尚未出爐；因羅男已死，所涉槍砲案不起訴。

57歲羅男於今年11月15日深夜因涉及槍砲案被查獲時，因同年5月間也涉及另一起槍砲案，嘉檢隔天複訊後，向嘉義地方法院聲押獲准，羅男坐輪椅回嘉檢拘留所時，已呈現癱軟狀，嘉院法警立即急救並送醫，於同日晚上不治，醫院初步診斷為氰化物中毒。

不過，羅男到案時，嘉檢法警都依法檢搜，且羅男在拘留室並無異狀。羅男遭檢方聲押送到地院後，也是依法落實檢搜，並聘請律師辯護；羅男送醫不治事件發生後，檢視羅男在地院拘留所內監視器畫面，也無異常舉動、無疑似服藥動作，與律師互動也正常。

羅男在地院開羈押庭時，曾向法官陳述已罹患大腸癌末期，只是沒有就醫，並無法提出證明。

羅男相驗案，經解剖，胃部無明顯杏仁味，初步排除是氰化物中毒引起；經檢視大腸，並未發現羅男有大腸癌病症，也無發現身體有其他傷勢。確切死因，尚須採集檢體的病理切片檢查與毒藥物檢驗結果，才能判斷確切死因，截至今天，解剖報告尚未出爐。

據嘉檢不起訴書，羅男於11月15日晚上駕車行經大林鎮某民宅前，涉嫌持霰彈槍、霰彈，朝空中擊發1發後離去，警方據報循線查獲羅男，羅男於同日深夜帶警方前往大林鎮一處公墓旁起出1把霰彈槍、8顆霰彈及1個彈殼，因羅男已死亡，所涉槍砲案應為不起訴處分。

中毒 聲押 大腸癌

