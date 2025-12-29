影／登山受困大雪證實1死亡 空勤直升機救回其他4隊員

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

5人登山隊攀登台中和平區雪山西崚在博可爾草原附近被大雪受困，其中一名男隊員失溫死亡，另4人在大雪中陪伴亡者也相繼出現體力不支；空勤總隊今天派黑鷹直升機救回4人，全部送到童綜合醫院診治。

尚存隊員中包括33歲賴姓男子，61歲葉姓男子，47歲洪姓男子，41歲何姓女子都意識清楚，但有些失溫、手腳麻痺情況，都待醫院進一步檢查治療。

台中市消防局前天下午4時44分獲報，和平區博可爾草原附近山域事故案，昨天現場人員回報，表示一行5人均體力不支，其中1名40多歲男隊員失溫、已無呼吸心跳 。但因昨天風雪太大，直昇機難起降，直到今天派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-702號機執行任務，9時57分起飛定向目標區，10時24分見到待救4人，並由特搜隊員張晏嘉及蘇明焜出艙，導引4隊員上機。

空勤總隊今天派直升機飛往台中和平高山，救回4人。圖／空勤總隊提供
空勤總隊今天派直升機飛往台中和平高山，救回4人。圖／空勤總隊提供
空勤總隊今天派直升機飛往台中和平高山，救回4人。圖／空勤總隊提供
空勤總隊今天派直升機飛往台中和平高山，救回4人。圖／空勤總隊提供

