影／登山受困大雪證實1死亡 空勤直升機救回其他4隊員

5人登山隊攀登台中和平區雪山西崚在博可爾草原附近被大雪受困，其中一名男隊員失溫死亡，另4人在大雪中陪伴亡者也相繼出現體力不支；空勤總隊今天派黑鷹直升機救回4人，全部送到童綜合醫院診治。

尚存隊員中包括33歲賴姓男子，61歲葉姓男子，47歲洪姓男子，41歲何姓女子都意識清楚，但有些失溫、手腳麻痺情況，都待醫院進一步檢查治療。