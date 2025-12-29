新北男酒駕拒檢鬧區飆竄 逃死巷就逮警開19罰單最高29萬元
新北市三重警昨（28日）晚間9時許巡邏行經大同南路時，發現1輛車行駛時搖晃立即上前盤查，不料41歲駕駛黃男拒檢逃逸。警攔截圍捕將黃男攔下，發現他酒測值達0.5，詢後依公共危險送辦，並對黃男違規行為開出19張罰單，最高可罰29萬元。
據了解，涉嫌酒駕的41歲黃男昨晚9時許在工地喝酒後，開車欲返回居住的旅館，行經三重區大同南路、環河南路口時，因不勝酒力精神恍惚，開車過程不穩搖搖晃晃，此時巡邏行經的三重警發現可疑於是上前欲盤查。
黃男先假意停靠路邊配合受檢，趁警員下車之際猛踩油門加速逃逸，警員立即啟動線上攔截圍捕，黃男沿途不斷闖紅燈、驟然變換車道、跨越雙黃線、轉彎未打方向燈及紅燈右轉，警員追捕約7分鐘後，黃男開進中正北路540巷一處死巷，見無路可走才乖乖就逮。
警員發現黃男渾身酒味，經酒測後發現黃男酒測值達0.5，詢後將他依公共危險罪嫌送辦。並針對黃男逃逸過程中違規行為開出19張罰單，總罰款金額最高達29萬餘元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言