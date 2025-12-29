新北男酒駕拒檢鬧區飆竄 逃死巷就逮警開19罰單最高29萬元

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市三重警昨（28日）晚間9時許巡邏行經大同南路時，發現1輛車行駛時搖晃立即上前盤查，不料41歲駕駛黃男拒檢逃逸。警攔截圍捕將黃男攔下，發現他酒測值達0.5，詢後依公共危險送辦，並對黃男違規行為開出19張罰單，最高可罰29萬元。

據了解，涉嫌酒駕的41歲黃男昨晚9時許在工地喝酒後，開車欲返回居住的旅館，行經三重區大同南路、環河南路口時，因不勝酒力精神恍惚，開車過程不穩搖搖晃晃，此時巡邏行經的三重警發現可疑於是上前欲盤查。

黃男先假意停靠路邊配合受檢，趁警員下車之際猛踩油門加速逃逸，警員立即啟動線上攔截圍捕，黃男沿途不斷闖紅燈、驟然變換車道、跨越雙黃線、轉彎未打方向燈及紅燈右轉，警員追捕約7分鐘後，黃男開進中正北路540巷一處死巷，見無路可走才乖乖就逮。

警員發現黃男渾身酒味，經酒測後發現黃男酒測值達0.5，詢後將他依公共危險罪嫌送辦。並針對黃男逃逸過程中違規行為開出19張罰單，總罰款金額最高達29萬餘元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方將黃男拉下車壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
黃男逃進死巷遭警方逮捕帶回警局。記者黃子騰／翻攝
