新北民眾不滿公車太吵嗆殺人 遭告恐嚇警傳喚到案

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

中央社／ 新北29日電

新北市1名劉姓民眾昨天搭公車時，疑不滿車上太吵與一對情侶發生口角，嗆對方「要殺你」等語。情侶隨即報警並提告恐嚇，警方將傳喚劉姓民眾到案說明。

新店警分局表示，昨天下午1時許江陵派出所員警獲報，49歲姚男及其女友與41歲劉姓女子在公車上產生口角，疑似劉女覺得車上有人講話聲音太大，嫌吵出言喝止，姚男與女友向劉女表示「如果覺得吵可以自己包車」，婦人不滿反嗆情侶「要殺你」等，姚男立即報警。

3人在新店中興路三段與寶中路口處下車後，姚男女友見劉女逕自離去，一路跟著劉女搭上另一班公車，雙方在車上再度發生爭執，劉女不僅出言恐嚇又動手推擠，司機將公車停在原地等待警方到場處理。

員警與姚男抵達現場時已未見衝突，姚男及女友返回派出所製作筆錄，並向劉女提告恐嚇。劉女則不願隨員警返回派出所，警方將另行通知其到案說明，後續將函送台北地檢署偵辦。

新店警分局呼籲，市民若有任何需要可撥打110尋求協助，警方已加強大眾運輸巡守，確保第一時間到場守護安全。

