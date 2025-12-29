曾主導電視台亮槍假新聞案 中部角頭郭平輝今告別式人生低調落幕

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

中部角頭郭平輝曾在18 年前捲入電視台「亮槍」假新聞事件，近年來淡出江湖，擔任宮廟主委，本月13日因病離世，享壽65歲。今天是郭平輝告別式，據了解，家屬原要盛大舉辦，經警方溝通改為低調，大批好友提前拈香；在警方優勢警力維安下，秩序良好，平和落幕。

郭平輝18年前曾捲入TVBS「亮槍錄影帶」假新聞事件，當年他教唆黑幫份子周政保自拍影帶，在鏡頭前拉槍機恐嚇「宣戰」，被踢爆影片是由電視台記者史鎮康拍攝，史因此事離開新聞界；周政保落網後，檢警查出郭平輝為幕後主使者，郭平輝坦承主導被法院判刑2年。

郭平輝服刑期滿後，淡出江湖，在台中擔任宮廟主委，並積極投入公益活動，多次代表廟方捐贈愛心物資。去年，張姓男子假借到宮廟當志工名義接近郭平輝，近距離朝郭腿部連開兩槍，辯稱是有債務糾紛，但郭否認。近期傳出郭在今年9月被診斷出罹患腫瘤，在本月13日不敵病魔辭世。

今天是中部知名角頭郭平輝告別式，在警方優勢警力維安下，現場秩序良好，平和落幕。記者趙容萱／攝影
