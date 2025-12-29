聽新聞
5人登山都體力不支1人OHCA 空勤直升機今天起飛急救援
5人登山隊昨天在台中和平區雪山西稜登山受困，其中一人失溫OHCA待救援，昨天山區氣候不佳雲層厚， 空勤直升機無法飛行；消防局等救援人員昨天已踏雪上山救援中；空勤總隊今天上午已派出黑鷹直升機救援中。
台中和平區博可爾山草原4名登山客因糧食剩餘1天、保暖設備浸濕、體力不支救援後送任務，後送地點台中清泉崗機場，空勤總隊二大三隊NA-702今天上午9時57分已從清泉崗機場起飛。
消防局今天派遣5人包括友軍單位上山救援，已從雪山登山口一起登前往救援；梨山消防分隊長粘長霖表示，昨天天氣不佳，高山積雪已達30公分，今天早上全力挺進救援；空勤總隊表示，黑鷹直升機今天已起飛救援。
