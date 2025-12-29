越南男子拿椅子砸傷2店員 警方查出他是失聯移工
台中市大雅區一家咖啡店日前發生砸人事件，一名越南男子不滿被勸導，拿起店內椅子怒砸，二名店員受傷，警方到場查出越南男子是失聯移工，依傷害罪移送，並移交移民署台中專勤隊處理。
台中市大雅警分局表示，本月26日晚上10時32分接獲報案，指稱大雅區中清路三段一處連鎖咖啡店內發生糾紛，警方立即派員到場處理。
經查，兩名店員李男與梁男因勸導29歲外籍顧客高男注意其行為，該男子疑似情緒激動，徒手持店內椅子揮砸，致使李男腹壁及頭皮挫傷、梁男右側後胸壁挫傷，事後提出診斷證明並報案提告。
大雅分局查證身分發現，高姓男子為移民署通報之失聯移工，全案已依涉嫌傷害罪及違反入出國及移民法相關規定，函請台中地檢署偵辦，並解送移民署台中專勤隊續處。
大雅分局呼籲，移工應遵守我國法規，確保合法工作身份，如有任何困難或問題，應向有關單位求助，避免成為非法工作者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言