越南男子拿椅子砸傷2店員 警方查出他是失聯移工

台中市大雅區一家咖啡店日前發生砸人事件，一名越南男子不滿被勸導，拿起店內椅子怒砸，二名店員受傷，警方到場查出越南男子是失聯移工，依傷害罪移送，並移交移民署台中專勤隊處理。

台中市大雅警分局表示，本月26日晚上10時32分接獲報案，指稱大雅區中清路三段一處連鎖咖啡店內發生糾紛，警方立即派員到場處理。

經查，兩名店員李男與梁男因勸導29歲外籍顧客高男注意其行為，該男子疑似情緒激動，徒手持店內椅子揮砸，致使李男腹壁及頭皮挫傷、梁男右側後胸壁挫傷，事後提出診斷證明並報案提告。

大雅分局查證身分發現，高姓男子為移民署通報之失聯移工，全案已依涉嫌傷害罪及違反入出國及移民法相關規定，函請台中地檢署偵辦，並解送移民署台中專勤隊續處。