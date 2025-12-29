影／潭子民宅大火兒燒死 獲救94歲父說起火原因

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市潭子區今天凌晨發生民宅大火，屋主被燒死，94歲父親獲救，他悲訴，可能兒子把汽車電池帶到二樓房間充電引起爆炸，他曾聽到爆炸聲。

大雅警分局今天凌晨2時21分許接獲119轉報，潭子區和平路巷內一處民宅發生火警，立即派遣頭家派出所員警到場。發現二樓有火勢，經鄰居告知屋內一樓有受困94歲連姓男子及二樓66歲連姓男子。

員警隨即拉設封鎖線並實施交通管制，配合消防人員救災，火勢撲滅並破門後，一樓受困男子順利救出，經救護人員檢視無大礙；消防人員於二樓發現連姓男子已呈OHCA。警方已通知家屬到場，並將報請檢察官相驗釐清死因，起火原因由火調人員調查釐清。

94歲老翁說，他住一樓，兒子自己住二樓，平常孫子會同住，昨天假日沒在家。

他在火警發生前，曾聽到爆炸聲，可能是兒子把電池帶二樓充電造成爆炸，他看着火燒後的房子感嘆說，兒子沒了，很難過，今後不知怎麼辦。鄰居和慈善單位人員前往安慰。

台中市潭子區今天凌晨民眾大火，屋主燒死，消防火調人員到場鑑定。記者游振昇/攝影
台中市潭子區今天凌晨民眾大火，屋主燒死，消防火調人員到場鑑定。記者游振昇/攝影
台中市潭子區今天凌晨民眾大火，屋主燒死，消防火調人員到場鑑定。記者游振昇/攝影
台中市潭子區今天凌晨民眾大火，屋主燒死，消防火調人員到場鑑定。記者游振昇/攝影

