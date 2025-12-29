台中潭子民宅大火！94歲父獲救、兒燒死 母不在家逃一劫

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市潭子區今天凌晨發生民宅大火，94歲父親獲救，66歲兒子被燒死，母親剛好不在家逃過一劫，起火原因由消防局火調人員調查中。

台中市消防局今天凌晨2時22分獲報，潭子區和平路69巷有住宅火警，派遣第一大隊、轄區頭家厝分隊等共計7個單位，出動各式消防車20輛、消防人員43名，現場由吳章銘大隊長擔任指揮官。

建築物為2樓RC、3樓鐵皮加蓋建物，2樓火煙竄出，消防局獲報後立即趕往現場救災，火勢2時45分控制隨即撲滅。

消防人員在1樓房間內救出94歲連姓老翁、意識清楚；2時44分於2樓前側房間發現66歲連姓男子、受燒已明顯死亡，火警人員傷亡資料如下。現場燃燒2樓傢俱。燃燒面積10平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

起火時，鄰居聽到燃燒磁磚聲音，驚醒外出發現報案，這家人原本父母與兒子同住，昨晚母親剛好不在家。

台中市潭子區今天凌晨發生民宅大火，父獲救，子死亡。圖／取自網路黑色豪門企業
台中市 火災 消防人員 死亡

