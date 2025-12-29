聽新聞
2保母涉虐童收押 家長控訴 南市府：已提告

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲／台南報導

台南麻豆某托嬰中心的2名保母遭控涉施虐6名嬰幼兒，受害童的家長昨天出面痛批兩人變態。記者謝進盛／攝影
台南麻豆某托嬰中心的2名保母遭控涉施虐6名嬰幼兒，受害童的家長昨天出面痛批兩人變態。記者謝進盛／攝影
台南麻豆某托嬰中心2名保母本月遭控涉施虐6名嬰幼兒，其中1名男嬰更出現腦部硬腦膜下出血，仍於加護病房治療，檢方訊後對2人聲押禁見獲准。受害嬰幼童家長昨聯合聲明痛批「無法想像怎麼有這麼變態的人」，市府回應，絕不姑息。

南市社會局表示，全案已依法提起獨立告訴，同時一一聯繫保母過去照顧兒童的家長，以了解過往情況，而涉案的2名保母，其中1女是合格收托保母，另1女並非合格登記保母，合格的保母也僅回報照顧2名兒童，代表違規收托6名孩童，兒虐若調查屬實將開罰6萬元至60萬元，並廢止其居家式托育服務登記證書。

該托嬰中心共收托8名嬰幼兒，立法委員郭國文、市議員陳秋宏接獲陳情昨陪同受害童家屬等人開記者會，受害童的家長說，2名保母照顧的都是2歲以下嬰幼童，還不會講話，是因1名11月大的小朋友送醫後，發現有新、舊傷，疑似是遭受虐待，還因顱內出血住在加護病房治療，才讓惡行曝光。

另1名家長指控，光看過去1個月監視畫面，自己8月大的孩子被受虐超過20次，包括打巴掌將小孩打飛、從高處重摔、用腳踢走，「無法想像怎麼有這麼變態的人」、「我們把孩子交出去，卻把他們送進地獄！」

警方指出，本月5日獲報立即啟動調查、訪視後察覺異常，因此將監視影像扣押並報請檢察官偵辦。陸續掌握事證後，將兩名保母因涉嫌串供與滅證之虞向法院申請羈押，8日裁定羈押禁見，目前共有6名家長提告。

