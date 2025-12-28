25歲網友貼文涉嗆「燒毀加油站」 高市警拘提送辦

快訊

中央社／ 高雄28日電

林姓網友涉嫌昨天在網路社群平台發布「燒毀加油站」等危安內容，經檢警偵辦，林男同日在高雄住家遭警方拘提到案；全案依涉犯恐嚇公眾罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

高雄市警察局鼓山分局員警今天說明，25歲林男涉嫌昨天清晨6時許，在個人社群平台發布恐造成社會大眾不安與恐慌等內容；警方當天中午12時許獲報，基於維護公共秩序與社會安寧，成立專案小組依法偵辦。

警方指出，下午5時許持檢察官核發拘票，前往林男住處將他拘提到案，全案依刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦；據了解，林男貼文涉及「燒毀加油站」等內容。

鼓山分局呼籲，民眾切勿以惡意或恐嚇性言論影響公共安寧；另外，提醒民眾外出時，應提高警覺、留意周遭環境，若發現可疑人、車或異常狀況，請撥打「110」通報警方，以保護自身安全。

