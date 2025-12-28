快訊

冷氣團來襲高山氣溫直直降 雪霸2名山友疑失溫OHCA山難

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

冷氣團來襲，雪霸國家公園在苗栗縣、台中市分別發生2名山友疑因失溫OHCA山難，由於步道積雪結冰，並夾雜雨水，直升機無法吊掛，苗栗、台中消防人員上山持續上山搜救。

雪霸公園高山地區，因最強冷氣團來襲，雪霸國家公園管理處指出，今天桃山主峰積雪厚度20公分，步道部份路段有結冰，園區發生2起疑因失溫導致的不幸山難事件，其中，雪山西稜縱走路線重要據點匹匹達山山友營區，1名林姓山友12月26日下午3點半失溫昏迷，1行6人隊伍請求救援。

雪管處雪見站接獲台中市消防局報案，苗栗縣政府消防局接獲通報，林姓山友已呈現OHCA，申請直升機預計12月27日吊掛，但因山區大雨直升機無法吊掛，雪管處與苗消進駐西勢山林道。今天動員苗消8人，雪見站1人、保七五大隊1人，10人持續救援，預計明天才會接觸到林姓山友。

此外，雪山西峰東南側博可爾草原12月27日傍晚5點半，田姓山友失溫無力，1行5人隊伍請求救援，雪霸武陵站接獲台中市消防局報案，今天上午6點多接獲回報，田姓山友已在深夜OHCA，因天候不佳，中消已申請直升機等候天氣轉晴後起飛救援，中消3人、武陵站1人、保七五大隊1人，上山持續救援。

雪管處指出，雪季登山不只是裝備是否齊全，更是風險判斷與撤退決策的考驗，特別是長程或偏遠路線，沿途缺乏山屋避難，一旦天候惡化，撤退與應變空間有限，風險將大幅升高。提醒山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，切勿因既定行程而勉強前行。

雪管處為強化雪季安全管理，已請各管理站加強雪地裝備檢查與安全勸導，並即時更新園區雪況與登山注意事項，也提醒山區部分路段通訊不良，請務必攜帶衛星定位或通訊設備，並下載使用「國家公園登山APP」，完成入園與報平安機制。

中央氣象署提醒元旦後恐迎來長時間強冷空氣，山區氣候變化快速，登山活動務必做好萬全準備，雪管處呼籲，低溫很致命，請勿輕忽，請配合雪管處人員及志工在登山口的裝備檢查及勸導，雪季登山請量力而為、審慎規劃，共同守護自身與他人安全。

冷氣團來襲，雪霸國家公園高山地區積雪逾20公分。圖／雪管處武陵管理站助理巡查員徐偉哲提供
冷氣團來襲，雪霸國家公園高山地區積雪逾20公分。圖／雪管處武陵管理站助理巡查員徐偉哲提供
冷氣團來襲，雪霸國家公園高山地區積雪逾20公分。圖／雪管處武陵管理站助理巡查員徐偉哲提供
冷氣團來襲，雪霸國家公園高山地區積雪逾20公分。圖／雪管處武陵管理站助理巡查員徐偉哲提供

山友 雪霸 直升機

