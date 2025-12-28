五股工安母訴雇主未替兒保勞健保 新北勞工局展開調查
新北市19歲余姓男子至五股區外寮路1間鐵皮廠房搬運水晶洞藝品時遭水晶洞砸到頭部送醫不治，母親今天悲控雇主未幫兒子保勞健保。新北市勞工局表示，無論雇主是否投保勞健保，勞檢處都將要求雇主給予職災補償費用，同時協助家屬辦理職災慰助，並通報勞保局依法處理並提供必要的協助。
新北市勞檢處昨日到場即要求現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事相關作業。
此外，勞檢處初步判斷雇主涉有過失，未來如確認屬實，將函請地檢署偵辦，但如經不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，將再依職安法處3至30萬元罰鍰。
為保障余員家屬權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，同時協助家屬辦理職災慰助，並通報勞保局提供必要的協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言