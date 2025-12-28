五股工安母訴雇主未替兒保勞健保 新北勞工局展開調查

新北市19歲余姓男子至五股區外寮路1間鐵皮廠房搬運水晶洞藝品時遭水晶洞砸到頭部送醫不治，母親今天悲控雇主未幫兒子保勞健保。新北市勞工局表示，無論雇主是否投保勞健保，勞檢處都將要求雇主給予職災補償費用，同時協助家屬辦理職災慰助，並通報勞保局依法處理並提供必要的協助。

新北市勞檢處昨日到場即要求現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事相關作業。

此外，勞檢處初步判斷雇主涉有過失，未來如確認屬實，將函請地檢署偵辦，但如經不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，將再依職安法處3至30萬元罰鍰。