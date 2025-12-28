台南2保母涉虐童...營造「愛小孩」消費剴剴案 家長怒轟變態

台南麻豆某托嬰中心本月傳出2保母涉嫌向6名嬰兒施暴震驚各界，家長更指控2名保母蓄意矇騙營造「愛小孩」形象；更消費男童「剴剴」受虐案，博取家長認同，怒轟根本是變態的保母。

涉案遭收押的鄭姓與張姓保母，均為30多歲，家長今出席立委郭國文、市議員陳秋宏召開的記者會控訴兩人對於嬰兒踹、踢、摔、呼巴掌等惡行。強調這不僅只是單純的不當對待，這些行為根本是殘忍施暴，並指出許多受害的幼兒無法表達遭受的痛苦，呼籲社會對於虐童問題進行改革，虐童惡性重大法院應該要判死刑。

「蓄意矇騙營造愛小孩形象，實際上行為更本是在抹殺小孩！」家長表示，在接送寶貝過程中，曾發現小嬰兒身上臉部、頸部等處有擦傷、傷痕，詢問時他們都會用自責、緊張或關心孩子的態度，打消家長疑慮。甚至接送時與保母聊天時，還會刻意關懷小朋友、撫摸，營造愛小孩形象，甚至也提到幾年前引起社會矚目的男童「剴剴」受虐案，對於「剴剴」遭遇表達不捨，藉此博取家長們認同，家長激動的說，每位嬰兒都是父母的心肝寶貝，甚至有人是好不容易才懷孕生下，怎可以遭到如此殘暴對待！