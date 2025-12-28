快訊

影／玉山降雪！4人登山隊攀南二段傳失聯 今回報找到了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

連日降雪導致高山天候惡化，山區意外頻傳。昨天（27日）一支4人登山隊攀登南二段，未在預定時間抵達山屋，家屬多次聯繫未果求援，幸今取得聯繫，24日也發生類似狀況。玉管處呼籲，登山應落實通訊及留守機制，降低誤判誤報。

玉山國家公園管理處指出，一支4人登山隊昨行經南二段，原訂由轆轆谷推進至大水窟山屋，但因天候惡劣迫降塔芬谷山屋，由於該處為訊號盲區，家屬多次聯繫未果，焦急報案求援，高雄市消防局今已取得聯繫，確認取消報案，虛驚一場。

無獨有偶，24日（三）一名獨攀山友在玉山後四峰行程中，因較晚返回圓峰山屋，引發同住山友擔心而報案，所幸該名山友於隔日清晨平安返抵山屋。但該2起案例凸顯了山區通訊不便與登山計畫回報的重要性。

玉管處為此提出5大呼籲，第一點「留守人需『懂山』，了解行程與訊號點」，才能在短暫失聯時判斷是否為訊號問題，避免過早或延誤報案；第二點「訊號恢復即刻回報，避免家人空等待」，改變行程應及時作資訊更新，有效安撫親友情緒。

第三點「善用衛星通訊設備，攜帶inreach等裝置」長程縱走或高難度行程帶具雙向通訊功能衛星通訊裝置，定期傳送座標給留守人；第四點「依既定計畫行進，勿隨意變更路線」除非不可抗力的緊急需求，否則避免變更路線或夜間強行行軍。

最後一點「冬季高山低溫風險高，務必提高警覺」，務必備妥禦寒與雪地裝備，在天候或體能不利時果斷撤退或就地避難，確保自身與搜救人員安全。玉管處強調，山友應落實登山管理，降低誤判誤報，別讓搜救人員在惡劣環境下涉險上山。

