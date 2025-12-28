聽新聞
影／5人登山都體力不支1人OHCA 空勤直升機因天候無法飛行
5人登山隊昨天在台中和平區雪山西稜登山受困，其中一人失溫OHCA待救援，今天山區氣候不佳雲層厚， 空勤直升機無法飛行；消防局等救援人員今天已踏雪上山救援中。
目前雪山西稜高山積雪深達30公分，5人登山隊伍昨天傳出意外，台中市消防局昨天下午4時44分獲報，和平區博可爾草原附近山域事故案，今天現場人員回報，表示一行5人均體力不支，其中1名男性約40多歲失溫，今天早上已OHCA，無呼吸心跳 ，眾人恐無法下撤至翠池山屋，經同行山友共同討論後決議於原地等待救援。
消防局立即派遣5人包括友軍單位上山救援，已從雪山登山口一起登前往救援；梨山消防分隊長粘長霖表示，今天天氣不佳，高山積雪已達30公分，預計明天早上再嘗試全力挺進救援；空勤總隊表示，黑鷹直升機待命中，明天早上視天氣決定是否可起飛救援。
