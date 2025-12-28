當兵前打工19歲男遭砸頭亡 母悲訴「雇主竟未幫保勞健保」

新北市19歲余姓男子至五股區外寮路1間鐵皮廠房搬運水晶洞藝品時遭水晶洞砸到頭部送醫不治。檢警今天下午相驗，余男媽媽與2名姊姊一同到場，余男母親難過的說兒子只是當兵前去打工，她接到電話才知道兒子出事，希望檢察官查清事發原因。

據了解，發生意外的地點是1間藝品倉庫，昨天中午擔任搬家工人的19歲余姓及26歲蔡姓工人，前往該倉庫準備搬運一只高170公分、重約200公斤的巨型水晶洞，不料2人準備將水晶洞搬上貨車後車斗時水晶洞突然傾倒，砸中站在車後方的余男頭部，余男頭部重創當場倒地。