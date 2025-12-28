當兵前打工19歲男遭砸頭亡 母悲訴「雇主竟未幫保勞健保」
新北市19歲余姓男子至五股區外寮路1間鐵皮廠房搬運水晶洞藝品時遭水晶洞砸到頭部送醫不治。檢警今天下午相驗，余男媽媽與2名姊姊一同到場，余男母親難過的說兒子只是當兵前去打工，她接到電話才知道兒子出事，希望檢察官查清事發原因。
據了解，發生意外的地點是1間藝品倉庫，昨天中午擔任搬家工人的19歲余姓及26歲蔡姓工人，前往該倉庫準備搬運一只高170公分、重約200公斤的巨型水晶洞，不料2人準備將水晶洞搬上貨車後車斗時水晶洞突然傾倒，砸中站在車後方的余男頭部，余男頭部重創當場倒地。
救護人員到場發現余男已無呼吸心跳，經送醫急救後仍宣告不治。檢察官與法醫今天下午至新北市利殯儀館相驗余男遺體，余男母親及2名姊姊悲痛的到場。余男母親哽咽表示，兒子只是當兵前去搬家公司打工，昨天接到電話趕到醫院時兒子已經OHCA，余母悲控雇主竟未幫兒子保勞健保，且要兒子自己去工會處理，但兒子只是去打工的19歲孩子，怎麼會知道要自己保勞健保？希望相關單位能更重視勞健保的重要性。
