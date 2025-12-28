聽新聞
0:00 / 0:00
疑做燒餅油酥油鍋起火冒大量濃煙 澎湖菓葉村鐵皮屋全面燃燒屋主受傷
澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，火勢在風勢助長下一發不可收拾，滾滾濃煙向上竄燒，消防局增派12車、24人救援，抵達發現張姓屋主當時正起油鍋製作油酥不慎起火，手臂輕微燙傷；火勢約1.5小時後撲滅，鐵皮屋只剩鐵架。
澎湖縣消防局表示，今天中午12時56分接獲民眾通報，指稱湖西鄉菓葉村155號鐵皮屋發生火警，現場冒出大量濃煙。消防局隨即派遣湖西分隊出動2車3人前往搶救，並同步通報自來水公司加壓供水，請台電公司執行現場斷電措施。
由於澎湖東北季風強勢，火煙在風勢助長下，迅速竄燒，滾滾黑煙竄向天際，消防局隨即再派遣第二梯次增援，包括馬公、澎南、白沙、西嶼分隊及龍門港消防分隊，共計出動12輛消防車、24名消防人員投入搶救。
警消在現場了解，當時張姓屋主正在鐵皮屋內製作燒餅，起油鍋做油酥時不慎起火，屋主張男手臂被輕微燙傷；由於現場有保利龍製品、塑膠袋及書籍等雜物，加上風勢助長，致火勢擴大燃燒。
消防局第二大隊副大隊長王思源現場指揮，經全力灌救，火勢於下午1時40分控制，1時21分撲滅，燃燒面積約400平方公尺，鐵皮屋被燒得只剩鐵架，財損待估計，詳細起火原因由火調科調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言