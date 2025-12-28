疑做燒餅油酥油鍋起火冒大量濃煙 澎湖菓葉村鐵皮屋全面燃燒屋主受傷

澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，火勢在風勢助長下一發不可收拾，滾滾濃煙向上竄燒，消防局增派12車、24人救援，抵達發現張姓屋主當時正起油鍋製作油酥不慎起火，手臂輕微燙傷；火勢約1.5小時後撲滅，鐵皮屋只剩鐵架。

澎湖縣消防局表示，今天中午12時56分接獲民眾通報，指稱湖西鄉菓葉村155號鐵皮屋發生火警，現場冒出大量濃煙。消防局隨即派遣湖西分隊出動2車3人前往搶救，並同步通報自來水公司加壓供水，請台電公司執行現場斷電措施。

由於澎湖東北季風強勢，火煙在風勢助長下，迅速竄燒，滾滾黑煙竄向天際，消防局隨即再派遣第二梯次增援，包括馬公、澎南、白沙、西嶼分隊及龍門港消防分隊，共計出動12輛消防車、24名消防人員投入搶救。

警消在現場了解，當時張姓屋主正在鐵皮屋內製作燒餅，起油鍋做油酥時不慎起火，屋主張男手臂被輕微燙傷；由於現場有保利龍製品、塑膠袋及書籍等雜物，加上風勢助長，致火勢擴大燃燒。