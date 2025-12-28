快訊

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

接獲富邦不續約通知 Populady寶兒淚崩「真的很難過」

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

聽新聞
0:00 / 0:00

疑做燒餅油酥油鍋起火冒大量濃煙 澎湖菓葉村鐵皮屋全面燃燒屋主受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，火勢在風勢助長下一發不可收拾，滾滾濃煙向上竄燒，消防局增派12車、24人救援，抵達發現張姓屋主當時正起油鍋製作油酥不慎起火，手臂輕微燙傷；火勢約1.5小時後撲滅，鐵皮屋只剩鐵架。

澎湖縣消防局表示，今天中午12時56分接獲民眾通報，指稱湖西鄉菓葉村155號鐵皮屋發生火警，現場冒出大量濃煙。消防局隨即派遣湖西分隊出動2車3人前往搶救，並同步通報自來水公司加壓供水，請台電公司執行現場斷電措施。

由於澎湖東北季風強勢，火煙在風勢助長下，迅速竄燒，滾滾黑煙竄向天際，消防局隨即再派遣第二梯次增援，包括馬公、澎南、白沙、西嶼分隊及龍門港消防分隊，共計出動12輛消防車、24名消防人員投入搶救。

警消在現場了解，當時張姓屋主正在鐵皮屋內製作燒餅，起油鍋做油酥時不慎起火，屋主張男手臂被輕微燙傷；由於現場有保利龍製品、塑膠袋及書籍等雜物，加上風勢助長，致火勢擴大燃燒。

消防局第二大隊副大隊長王思源現場指揮，經全力灌救，火勢於下午1時40分控制，1時21分撲滅，燃燒面積約400平方公尺，鐵皮屋被燒得只剩鐵架，財損待估計，詳細起火原因由火調科調查。

澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，滾滾濃煙向上竄燒，消防員在現場射水搶救。圖／讀者提供
澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，滾滾濃煙向上竄燒，消防員在現場射水搶救。圖／讀者提供
澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，滾滾濃煙向上竄燒，消防員在現場射水搶救。圖／讀者提供
澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，滾滾濃煙向上竄燒，消防員在現場射水搶救。圖／讀者提供
澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，滾滾濃煙向上竄燒，消防員在現場射水搶救。圖／讀者提供
澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，滾滾濃煙向上竄燒，消防員在現場射水搶救。圖／讀者提供
澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，滾滾濃煙向上竄燒，消防員在現場射水搶救。圖／讀者提供
澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，滾滾濃煙向上竄燒，消防員在現場射水搶救。圖／讀者提供
澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，滾滾濃煙向上竄燒，消防員在現場射水搶救。圖／讀者提供
澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，滾滾濃煙向上竄燒，消防員在現場射水搶救。圖／讀者提供
澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，滾滾濃煙向上竄燒，消防員在現場射水搶救。圖／讀者提供
澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，滾滾濃煙向上竄燒，消防員在現場射水搶救。圖／讀者提供
澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，滾滾濃煙向上竄燒，消防員在現場射水搶救。圖／讀者提供
澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，滾滾濃煙向上竄燒，消防員在現場射水搶救。圖／讀者提供

澎湖縣

延伸閱讀

救護車趕送醫汽車未閃避釀車禍 汽車駕駛告國賠敗訴還要賠消防局

台電攜手澎湖海事送關懷 獨居長者暖心品味料理

澎湖土魠魚豐收 馬公第三漁港拍賣市場引搶購

澎湖首件國民法官參審 酒駕撞死行人判5年

相關新聞

北捷捷運忠孝復興站變電站爆炸起火 警消趕赴救援

台北捷運忠孝復興站變電站今上午近10時傳出爆炸聲起火冒煙，影響站內手扶梯及電梯運行，消防隊約10分鐘撲滅火勢，與警方確認...

當兵前打工19歲男遭砸頭亡 母悲訴「雇主竟未幫保勞健保」

新北市19歲余姓男子至五股區外寮路1間鐵皮廠房搬運水晶洞藝品時遭水晶洞砸到頭部送醫不治。檢警今天下午相驗，余男媽媽與2名...

台南2保母傳虐嬰至少6人受害 家長見施暴畫面：我竟把孩子送地獄

台南麻豆某托嬰中心本月傳出2名保母涉嫌向6名嬰兒施暴，其中1名男嬰更出現腦部硬腦膜下出血，住進加護病房。2保母已遭法院裁...

疑做燒餅油酥油鍋起火冒大量濃煙 澎湖菓葉村鐵皮屋全面燃燒屋主受傷

澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，火勢在風勢助長下一發不可收拾，滾滾濃煙向上竄燒，消防局增...

影／5人登山都體力不支1人OHCA 空勤直升機因天候無法飛行

5人登山隊昨天在台中和平區雪山西稜登山受困，其中一人失溫OHCA待救援，今天山區氣候不佳雲層厚， 空勤直升機無法飛行；消...

影／怎麼撞的？宜蘭市區轉彎車撞上對向停等車 翻覆四輪朝天釀1傷

宜蘭市中山路二段今天上午發生1輛轉彎的白色休旅車，撞擊對向正停等紅燈的轎車車頭，造成白色休旅車翻覆，四輪朝天，車上駕駛3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。